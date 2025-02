Izbori u Njemačkoj: Zaiskrilo na sučeljavanju kandidata u televizijskoj debati

Aktualni njemački kancelar, socijaldemokrat Olaf Scholz i favorit za kancelarsku fotelju nakon izbora, demokršćanin Friedrich Merz oštro su se sučelili u prvoj televizijskoj debati. Raspravu je zasjenila krajnje desna Alternativa za Njemačku. Unatoč ranijim obećanjima Merz je nedavno u Bundestagu surađivao s AfD-om što je izazvalo masovne prosvjede.

"Ne postoji dodirna točka između AfD-a i Unije" rekao je Friedrich Merz, CDU-ov kandidat za kancelara.

"Ni u jednoj koaliciji, ni u bilo kojoj situaciji oni se neće tolerirati?", pitala je novinarka.

"Ne! Neće doći do takve suradnje", uvjerava Merz.

"Je li to nešto što sad vjerujete, gospodine Scholz?", upitala je novinarka kancelara.

"Ne! Ne znam kako će biti. To je kršenje obećanja i kršenje tabua. I zato, nažalost, više ne mogu biti siguran. Volio bih da mogu biti, naravno, ali nisam siguran", odgiovorio je Olaf Scholz, njemački kancelar i kandidat SPD-a.

AfD je podržao kontroverzni američki milijarder i suradnik američkog predsjednika Trumpa, Elon Musk. Upravo je odnos prema američkom predsjedniku bila točka u kojoj su Scholz i Merz pokazali slaganje.

"On je predvidljivo nepredvidljiv. Većina stvari koje govori nisu nove. Uvijek je o njima govorio. Postoji prilična zabrinutost s ove strane Atlantika oko onoga što će tek doći. Zato je još važnije da smo mi na ovoj strani Atlantika ujedinjeni koliko je moguće i reagiramo“, misli Friedrich Merz, CDU-ov kandidat za kancelara.

"Spremni smo. Da je odgovor izrečen s najvećim diplomatskim oprezom. I možemo djelovati u roku od sat vremena kao Europska unija. Također mi je važno reći, trgovinska politika je europska nadležnost i uz to razlog zašto bismo trebali inzistirati da se mi kao Europljani držimo svojih zajedničkih pravila“, smatra Olaf Scholz, njemački kancelar i kandidat SPD-a.

Prema ocjenama Nijemaca jasnog pobjednika u debati nije bilo.

"Uopće nije bilo novih informacija. Samo su branili svoje stavove koji su već poznati“,

"Ono što je bilo zanimljivo je reakcija mog sina. Moja supruga ga je pitala koji od njih mu se sviđa. Rekao je nitko. Iz perspektive 7-godišnjaka, mislim da su njih dvojica bila prilično jednaka“

Manje od dva tjedna uoči izbora, ankete najviše glasova na izborima daju kršćanskim demokratima, 30%. Slijedi Alternativa za Njemačku s 21% dok su vladajući socijaldemokrati pali na oko 16% potpore. Neznatno manje imaju zeleni dok se ostale stranke kreću oko izbornog praga od pet posto.

