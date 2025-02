Iz petka u petak bojkot slabi, no slabi i tjedna potrošnja. U tri tjedna potrošili smo oko 101 milijun eura manje.

U prvom tjednu bojkota potrošilo se 37,5 milijuna eura manje nego tjedan prije. Još se manje potrošilo u tjednu drugog bojkota - više od 42,5 milijuna eura.

Štedjelo se i u trećem tjednu - trgovine broje 21,5 milijun eura manje.

Kad se podvuče crta, u trgovinama smo ostavljali oko 10 posto manje nego u tjednu kad nije bilo bojkota.



"I četvrtak i petak ćemo ako treba, nije problem kupiti za tri, četiri dana. Treba se promijeniti da se cijene snize", rekla je Sanja iz Zagreba.



"Treba masovno izaći i ne kupovati tjedan dana pa da vidimo što će biti", rekao je Marko iz Splita.



Novčanike smo najviše otvarali subotom, a izuzev nedjelja i bojkota petkom, svaki utorak i srijedu trošilo se između 1 i 3 milijuna eura manje. Iz potrošačke platforme su zadovoljni.

"To je zapravo jako dobar rezultat. Posebice zato što su potrošači postali svjesni da djelovanjem i nedjelovanjem mogu utjecati na pojedine tokove u samoj trgovini. Očito postoji mogućnost za snižavanje cijena i sve ovo što se događalo unazad govori da su cijene zaista prenapuhane", rekao je Josip Kelemen iz potrošačke platforme "Halo, inspektore".



Stručnjak za maloprodaju smatra - to je udar na reputaciju, ali i dalje mali gubitak.

"Trend ne bi bilo dobro da tako nastavi, ja sam izračunao pojednostavljeno da najveći trgovac mora biti u bojkotu od tri do šest mjeseci da bi imali gubitak, daleko da se nije nanijela šteta, ali oni će to lako prebroditi do kraja godine", kaže Drago Munjiza, stručnjak za maloprodaju



Gubitak se, dodaje, zasad da nadoknaditi, no postigla se i svijest da treba paziti na buduća poskupljenja. Nekima dovoljno za novu nadu u niže cijene.



"Jesam, spremna sam dalje ustrajati, a vidjet ćemo rezultate", rekla je Edita.

"Dugo traje pa neki ljudi svejedno odu, ali nadam se da će ustrajati ljudi", rekao je Vini iz Splita.



"Držim podršku jer nešto moramo napraviti, malo je prešlo mjeru nekakva ponašanja trgovačka", kaže Ana.

Iz potrošačke platforme poručuju da će o daljnjim akcijama odlučiti potrošači, a na novim koracima - već se radi.

