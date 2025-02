Uz nadolazeću tridesetu obljetnicu operacije Oluja i neugodna vijest iz Srbije za četvoricu zapovjednika, umirovljenih hrvatskih vojnih pilota - sprema im se suđenje u odsutnosti. Branit će ih odvjetnici s kojima nisu ni u kontaktu.



"Postupak će teći bez optuženih i uglavnom će se saslušavati žrtve i njihovi srodnici koji imaju pravo na naknadu štete i imaju pravo biti prepoznati kao žrtve ratnih zločina", rekao je odvjetnik Vladimira Mikca, Aleksandar Olenik.



"To je podsjećanje, to je otvaranje starih rana, ali to je istovremeno satisfakcija za sve što su oni proživjeli i ja bih rekao za sve žrtve, bez obzira na kojoj su strani", poručio je odvjetnik Dušan Bratić.

Danijela Borovića, Vladimira Mikca, Zdenka Radulja i Željka Jelenića terete po zapovjednoj liniji za bombardiranje izbjegličke kolone na Petrovačkoj cesti u BiH tijekom operacije Oluja i ubojstvo 13 civila. Umirovljeni piloti ne žele pred kamere, a od Hrvatske očekuju zaštitu.

"Republika Hrvatska je uz svoje hrvatske branitelje, uz svoje pilote i apsolutno nas ne zanima to što oni pokušavaju inscenirati u Srbiji. Piloti su upoznati s onim što Hrvatska čini, sigurni su, činimo to za njih, a činit ćemo to za sve hrvatske branitelje", rekao je Tomo Medved, ministar hrvatskih branitelja.



"Tu se radi o jednom grubom nepoštivanju prava na pošteno suđenje koje je inače utvrđeno međunarodnim pravom. Od samog početka je više nego evidentan taj jedan negativan ishod za naše državljane", poručio je državni tajnik Ministarstva pravosuđa Ivica Crnčec.

Optuženi su da su gađali civile i da u koloni nije bilo ni vojske i naoružanja. Hrvatska je uzvraćala da iskrivljuju činjenice i da su se gađali vojni ciljevi, a ako je vojska iskoristila civile kao živi štit, nisu ih mogli vidjeti piloti iz zraka.



"Ja sam zadovoljan činjeničnim navodima optužnice, zadovoljan sam kvalitetom dokaza koje je tužiteljstvo ponudilo da budu izvedeni na glavnom pretresu", nadodao je Bratić.



"U ovom trenutku količina i kvaliteta dokaza ukazuju na dvije stvari. Prva da je bilo ratnih zločina na Petrovačkoj cesti - to nije sporno. Druga stvar je što ja ne vidim kako su oni taj događaj spojili s ovim optuženim, ja ne vidim dokaz da su ove osobe koje su optužene odgovorne za taj ratni zločin", rekao je Olenik.

Srbija je dala samoj sebi pravo i proglasila se mjerodavnom poput mini Haaga - prozivaju iz Hrvatske.



"Hrvatska Vlada mora zaštititi hrvatske građane, hrvatske pilote, ne samo riječima deklaratorno nego i jasnim djelima. Znamo kad je haški tribunal taj slučaj odbacio, a sve ostalo je samo loš, nemušt pokušaj Aleksandra Vučića da svoje probleme unutar Srbije opet prebaci na neke imaginarne neprijatelje iz Hrvatske", rekao je Mišel Jakšić.



"Mi ćemo sve poduzeti da svoje državljane zaštitimo. Kad bi, i ako bi, Srbiji ikad pala na pamet ideja da raspišu neku međunarodnu tjeralicu, mi bismo se tomu usprotivili. Postoji institut protesta pri interpolu. Budući da su sva četvorica naši državljani, oni tu međunarodnu tjeralicu ne bi mogli raspisati", poručio je Crnčec.

Suđenje je odgođeno zbog štrajka odvjetnika, počet će krajem ožujka.

