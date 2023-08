Vatrena stihija guta sve pred sobom: "Moguće je zatvaranje autoceste u bilo kojem trenutku"

Širi se požar koji je zahvatio kanarski otok Tenerife.

Vatrena stihija zahvatila je šest općina. Gori dvije tisuće hektara površine u krugu od 30 kilometara. Teren je iznimno težak za gašenje zbog brojnih kamenitih usjeka. Više naselja već je evakuirano.

U tijeku je velika evakuacija i na sjeveru Kanade. Tamo golemi požar prijeti gradu Yellowknifeu. Kanada, inače, bilježi najgoru požarnu sezonu ikada. Trenutačno je aktivno više od tisuću požara diljem zemlje.

"Postoji mogućnost da bez kiše požar dođe do predgrađa Yellowknifea do vikenda. Približava se, ali imamo vremena za dovršavanje evakuacije zajednice. Sada je proglašena kako bismo omogućili ljudima da voze dok je otvorena autocesta. Moguće je zatvaranje autoceste u bilo kojem trenutku, no vrlo vjerojatno će ostati otvorena do sutra ujutro", poručila je Rebecca Alty, gradonačelnica Yellowknifea.

