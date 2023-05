Vozač kamiona koji je u ponedjeljak navečer udario u zaštitnu ogradu na Trgu Lafayette pokraj Bijele kuće uhićen je, izvijestio je glasnogovornik američke tajne službe.

"Među pripadnicima tajne službe i osobljem Bijele kuće nema ozlijeđenih, a uzrok i način sudara još se istražuje", napisao je na Twitteru glasnogovornik tajne službe Anthony Guglielmi.

Nekoliko ulica i pješačkih staza zatvoreni su, priopćila je tajna služba, a televizija Fox 5 izvijestila je da je evakuiran obližnji hotel Hay Adams.

There was a flag laid out outside the truck - you can see it on the ground



This is the truck police say a man crashed into the fencing outside the #WhiteHouse @wusa9 pic.twitter.com/4H9iXdzs7d