Najstariji predsjednik (92) na svijetu želi novi mandat, kritizirala ga i kći: "Previše je ljudi patilo"

Paul Biya, 92-godišnji predsjednik Kameruna i najstariji čelnik neke države na svijetu, glavni je favorit na predsjedničkim izborima u Kamerunu koji se održavaju u nedjelju, na kojima bi mogao osvojiti osmi uzastopni mandat na čelu zemlje.

Rascjepkana oporba, s čak 11 kandidata, pokušava mu se suprotstaviti, no Biya, unatoč poodmakloj dobi i narušenom zdravlju, odbacuje pozive da se povuče.

"Naš kandidat je u izvrsnoj formi... sposoban je nastaviti ono što je započeo“, izjavio je krajem rujna Grégoire Owona, ministar rada i glavni tajnik vladajuće stranke, za francuski radio RFI.

Mnogi od 7,8 milijuna birača u Kamerunu ne pamte nijednog drugog vođu osim Biye, koji je predsjedničku dužnost preuzeo još 1982. godine i od tada čvrsto drži vlast.

Glasanje se odvija u sjeni političke stagnacije, krize troškova života i društvenih nemira. Oporbene stranke optužuju izbornu komisiju Elections Cameroon da djeluje u interesu vladajuće stranke, dok je najizgledniji oporbeni kandidat Maurice Kamto diskvalificiran odlukom suda, piše Guardian.

Među ostalim kandidatima su bivši ministri Issa Tchiroma Bakary, koji je nedavno napustio predsjednički tabor i uspio okupiti nekoliko tisuća ljudi na skupovima diljem zemlje, te Bello Bouba Maigari, Biyaov prvi premijer iz 1982. godine. Promatrači ocjenjuju da njihovim kampanjama nedostaje jedinstvo i snaga potrebna da ozbiljnije ugroze Biyaovu dugogodišnju vladavinu.

Kamerun se suočava s velikim socioekonomskim problemima: trećina stanovništva živi s manje od dva dolara dnevno, nezaposlenost mladih je raširena, a mnogi mladi ljudi izražavaju razočaranje političkim procesom, ističući nedostatak gospodarskih prilika i političke zastupljenosti.

Biya, koji se rijetko pojavljuje u javnosti, održao je u utorak svoj prvi i jedini predizborni skup. Govoreći okupljenim pristašama na stadionu u gradu Maroua na krajnjem sjeveru zemlje, obećao je da će, ako bude ponovno izabran, pojačati sigurnost u regiji, smanjiti nezaposlenost mladih te poboljšati cestovnu infrastrukturu i društvene usluge.

Mnogi ga pozivaju da odustane

"Dobro sam svjestan problema koji vas muče, znam za neispunjena očekivanja zbog kojih sumnjate u budućnost”, rekao je Biya u govoru. "Na temelju vlastitog iskustva mogu vas uvjeriti da ti problemi nisu nepremostivi."

Ovogodišnji izborni ciklus obilježile su brojne javne poruke u kojima se od njega traži da se povuče. Prvi je to učinio katolički nadbiskup Samuel Kleda, koji je prošlog Božića za francuski radio izjavio da nije "realno" očekivati da Biya i dalje obavlja predsjedničku dužnost. Nakon toga uslijedili su odlasci Tchirome i Maigarija, koji su obojica otvoreno doveli u pitanje Biyaovu sposobnost za vođenje države.

Na kraju je i predsjednikova kći, 27-godišnja Brenda Biya, prošlog mjeseca na TikToku objavila da je njezin otac "natjerao previše ljudi da pate" te pozvala građane Kameruna da ne glasaju za njega. Kasnije je povukla izjavu, ali se snimka i dalje široko dijeli među Biyaovim kritičarima.