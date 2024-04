VIDEO Kamera u Fukushimi zabilježila trenutak snažnog potresa

Jak potres jačine 6,1 stupnjeva po Richteru pogodio je Japan, izvijestio je Euromediteranski seizmološki centar (EMSC).

Potres je zabilježen 100 kilometara jugoistočno od Ishinomakija na dubini od 40 kilometara u Tihom oceanu.

Pročitajte i ovo Objavljene najnovije informacije FOTO Oglasila se austrijska policija: ''Razjašnjen je identitet osoba...''

Pročitajte i ovo Kaos i nakon utakmice FOTO Navijački neredi u Splitu: Privedena 51 osoba, tri policajca prevezena u bolnicu, gorjeli kontejneri...

Kamera u Fukushimi zabilježila je trenutak snažnog podrhtavanja koje je trajalo oko 30 sekundi. Potres je Japan pogodio u 12:16 po lokalnom vremenu, a zančajna šteta za sada nije zabilježena.

Footage from Fukushima City after a very strong magnitude 6.2 earthquake hit in the North Pacific Ocean near the coast of Miyagi-ken, Japan 🇯🇵

▪︎ 4 April 2024 ▪︎#earthquake #Japan #Fukushima



Liga MX Can't overlook the buzz around WWE Speed @ Manchin pic.twitter.com/TZrPMY2mbB