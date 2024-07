Kakve veze kokosova stabla imaju s Kamalom Harris i zašto ih sada svi objavljuju?

Dok su demokrati u nedjelju izražavali podršku kandidaturi potpredsjednice Kamale Harris za predsjednicu, mnogi su primijetili kokosova stabla koje ljudi uz podršku objavljuju na društvenim mrežama.

"Gospođo potpredsjednice, spremni smo pomoći", napisao je havajski senator Brian Schatz na X-u, uz svoju fotografiju kako se penje na stablo kokosa.

Guverner Kolorada Jared Polis potpisao je svoju izjavu kojom je podržao Harrisa emotikonima kokosa, stabla i američke zastave.

Nakon što je Harris posjetila Sjevernu Karolinu, glavnu metu demokrata, ranije ovog mjeseca, predsjednik Demokratske stranke Sjeverne Karoline Anderson Clayton, najmlađi predsjednik državne stranke u zemlji, napisao je na X-u: "Svi smo danas pali s kokosove palme u dvoranu punu demokrata", piše Politico.

Madam Vice President, we are ready to help. pic.twitter.com/y8baSx44FL