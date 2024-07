Kamala Harris, potpredsjednica Joea Bidena, u nedjelju je postala glavna favoritkinja za demokratsku kandidaturu za izbore u studenom, nakon što je američki predsjednik od nje odustao.

Ubrzo nakon Bidenove objave njegov službeni profil kampanje na X-u, @BidenHQ, sada je službeno preimenovan u @KamalaHQ.

"Dobro došli u Kamala HQ", piše u prvoj objavi profila pod novim imenom.

Welcome to Kamala HQ.



This is the official rapid response page of Vice President Harris’ presidential campaign.