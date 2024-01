VIDEO Iran raketirao Pakistan! "Posljedice će biti ozbiljne, ubili ste dvije djevojčice"

Iran je rekao da je gađao dvije baze povezane s militantnom skupinom Jaish al-Adl. No Pakistan je to odbacio nazvavši to ilegalnim činom koji bi mogao dovesti do ozbiljnih posljedica.

Pakistan je treća zemlja, nakon Iraka i Sirije, koja je pogođena iranskim napadom u posljednjih nekoliko dana. Raketni napad Irana na Pakistan gotovo je bez presedana. Udar u utorak pogodio je selo u prostranoj jugozapadnoj pokrajini Beludžistan, koja graniči s dvjema zemljama.

Pakistansko ministarstvo vanjskih poslova oštro je osudilo "neizazvanu povredu svog zračnog prostora od Irana".

Incident je nazvao potpuno neprihvatljivim te dodao da je još više zabrinjavajuće što se taj nezakoniti čin dogodio unatoč postojanju nekoliko kanala komunikacije između Pakistana i Irana.

Nakon udara nuklearno naoružani Pakistan "oštro je prosvjedovao" kod visokog dužnosnika u iranskom ministarstvu vanjskih poslova u Teheranu rekavši da će odgovornost za posljedice biti izravno na Iranu.

Militantna skupina Jaish al-Adl u utorak navečer objavila je da je Iranska revolucionarna garda upotrijebila šest jurišnih bespilotnih letjelica i niz raketa da uništi dvije kuće u kojima su živjela djeca i žene njezinih boraca.

Vlasti u pokrajini Beludžistan navele su za CNN kako su dvije djevojčice poginule, a da su najmanje četiri osobe ozlijeđene. Istaknuli su kako je riječ o djevojčicama u dobi od 8 i 12 godina, koje su se nalazile u oštećenim kućama u selu Koh-e-Sabz.

Lokalni dužnosnik Mumtaz Khetran napomenuo je kako je i džamija u blizini kuća bila meta.

Iranski udari dolaze usred pojačanih napetosti diljem Bliskog istoka otkako je 7. listopada počeo rat u pojasu Gaze između Izraela i palestinske skupine Hamas, koju podržava Iran.