Sergej Aksjonov, čelnik okupiranog Krima kojeg podržava Rusija, ustvrdio je da su ruske snage iznad tamošnjeg ljetovališta Feodosija oborile projektil ispaljen iz Ukrajine.

Ruska državna novinska agencija Tass citirala je Olega Krjučkova, savjetnika Sergeja Aksjonova, čelnik okupiranog Krima kojeg podržava Rusija, o projektilu ispaljenom navodno iz Ukrajine na Krim.



Krjučkov je rekao da su krhotine pale na grad na Krimu, ali nema izvješća o šteti ili žrtvama, piše Guardian uz napomenu da tvrdnje nisu neovisno provjerene.

Aksjonov je na Telegramu objavio da su ruske snage iznad regionalnog ljetovališta Feodosija oborile projektil ispaljen iz Ukrajine.

Sve se češće nagađa o vrsti ofenziva koje bi Kijev i Moskva mogli pokušati u drugoj godini rata.

S druge strane, proteklih mjeseci ruski raketni napadi ciljali su energetsku infrastrukturu u Ukrajini te su stanovnici često bili dulje vrijeme bez struje i grijanja na niskim temperaturama.

Pokušaj Rusije da "ozbiljno degradira" ukrajinsku energetsku infrastrukturu "vrlo vjerojatno nije uspio", a energetska situacija u Ukrajini samo će se popravljati kako temperature budu rasle, objavilo je u subotu britansko Ministarstvo obrane u svom redovitom izvješću o ratu.

Rusija je navodno i intenzivirala pripreme za prisilnu evakuaciju civila iz okupiranih regija južne Ukrajine na Krim, tvrdi ukrajinska vojska. Glavni stožer ukrajinskih oružanih snaga objavio je na Telegramu da su dužnosnici koje je postavila Rusija ispitivali i provjeravali lokalno stanovništvo u Melitopolju i Skadovsku.

U međuvremenu, Ukrajinci obilježavaju godišnjicu raketnog napada na željezničku stanicu u Kramatorsku na istoku Ukrajine, u kojem je poginulo najmanje 58 ljudi, uključujući nekoliko djece.

At the train station in #Kramatorsk, there is almost a memory of the victims of last year's #Russian attack.



Video: Radio Liberty. pic.twitter.com/RT26MkCZDd