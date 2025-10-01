Veleposlanik pronađen mrtav ispred luksuznog pariškog hotela: Supruzi poslao uznemirujuću poruku

Južnoafrički veleposlanik u Francuskoj, Nathi Mthethwa, pronađen je mrtav u blizini hotela s četiri zvjezdice Hyatt Regency u Parizu, rekli su francuski dužnosnici.

Pariško tužiteljstvo priopćilo je da je Mthethwa (58) u ponedjeljak navečer prijavila nestanak svog supruga nakon "zabrinjavajuće poruke od njega". Njegovo tijelo pronađeno je u utorak.

Nathi Mthethwa Foto: Afp

Rezervirao je sobu na 22. katu nebodera čiji je sigurnosni prozor bio provaljen, dodaje se.

Okolnosti njegove smrti u ovoj fazi nisu jasne, a pokrenuta je istraga, priopćilo je pariško tužiteljstvo, dodajući da dežurni sudac izlazi na mjesto događaja.

Le Parisien piše da će istraga ispitati je li 58-godišnji diplomat namjerno skočio s 22. kata hotela s četiri zvjezdice.

To će morati utvrditi istraga o uzroku smrti, povjerena 1. okrugu pravosudne policije (DPJ) u Parizu. Zasad, početne istrage "sugeriraju da bi se moglo raditi o namjernom činu, bez sudjelovanja treće strane", naglasilo je državno tužiteljstvo.

Vlasti su priopćile da je Mthethwa rezervirao hotelsku sobu "oko 10 dana ranije".

"Te večeri, oko 21:30, Nkosinathi Emmanuel Mthethwa poslao je svojoj supruzi posljednju 'uznemirujuću poruku'. Ispričao joj se i izrazio 'namjeru da si oduzme život'. U utorak, oko 11:10, zaštitar hotela Hyatt otkrio je užasan prizor 'u unutarnjem dvorištu hotela'. U njegovoj sobi, koja se nalazi na 22. katu tornja, 'sigurnosni mehanizam prozora' bio je 'otvoren škarama ostavljenim na mjestu događaja'. Nisu pronađeni ni znakovi borbe ni dokazi o korištenju lijekova ili droga", izvijestio je LeParisien.

Most breathtaking luxury Parisian hotel. Nathi Mthethwa. 🕯🕊🕯💔🇿🇦 pic.twitter.com/qZsPIQyDwH — Mntungw'Omuhle💧 (@KingMntungwa) September 30, 2025

Mthethwa je bio visokopozicionirani član Afričkog nacionalnog kongresa, stranke koja je 1994. godine uvela demokratsku vlast s Nelsonom Mandelom kao prvim crnim predsjednikom Južne Afrike.

Bio je veleposlanik Južne Afrike u Parizu od prosinca 2023., a prethodno je bio u vladi kao ministar policije, a također i ministar umjetnosti i kulture.

Bio je bliski saveznik bivšeg predsjednika Jacoba Zume i bio je umiješan u ono što je u Južnoj Africi poznato kao istraga o zarobljavanju države, koja je istraživala navode o korupciji na visokoj razini tijekom Zumovog predsjedništva.

U izjavi, ministar vanjskih poslova Južne Afrike Ronald Lamola pohvalio je Mthethwu kao "uglednog slugu nacije".

"Ne sumnjam da njegov odlazak nije samo nacionalni gubitak, već se osjeća i unutar međunarodne diplomatske zajednice", dodao je.

Lamola je potvrdio da francuske vlasti istražuju okolnosti Mthethwine smrti.

