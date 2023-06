VIDEO Stižu snimke jakog potresa koji je pogodio najmnogoljudniju južnoafričku pokrajinu

Potres se dogodio u 2,38 po lokalnom vremenu, oko deset kilometara ispod površine zemlje, i zatresao je zgrade u najmnogoljudnijoj južnoafričkoj pokrajini Gauteng.

Stanovnici su osjetili potres, a neki su objavili fotografije na društvenim mrežama na kojima se vide oštećeni ili napukli zidovi.

Hope everyone is OK after that #earthquake happened this morning in #Johannesburg , Centurion, Midrand, Tembisa 😒 pic.twitter.com/6aNtnr0y2z