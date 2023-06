VIDEO Potresni prizori iz potopljenoga grada: Majka s djecom na krovu moli za pomoć, nemaju vode ni hrane

"Ovo je okupirani dio Hersonske oblasti, grad Oleški. Okupatorske vlasti kažu da je tamo sve normalno i stanovnicima ne dopuštaju evakuaciju, a mještani su noć proveli na krovovima kuća", napisao je na Twitteru parlamentarni zastupnik Oleksij Gončarenko.

Zastupnik je uz tekst objavio video snimljen dronom koji prikazuje majku s dvoje djece koja na krovu poplavljene kuće doziva pomoć spasioca.

This is the occupied part of the Kherson region, the city of Oleshki. The occupation authorities say that everything is normal there and do not allow residents to evacuate. Meanwhile, locals spent the night on the roofs of houses. pic.twitter.com/3SFlFyykfG