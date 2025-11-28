Mladi ga dižu na tron, prate ga milijuni: Ima 30 godina i mogao bi preuzeti Francusku

Jordan Bardella, tridesetogodišnji čelnik Nacionalnog okupljanja, postao je jedno od ključnih političkih lica u Francuskoj. U samo nekoliko godina pretvorio se iz nepoznatog mladog stranačkog aktivista u najizglednijeg kandidata za predsjednika 2027. godine. Istodobno privlači rekordan broj mladih pristaša, puni dvorane diljem zemlje i gradi imidž "novog lica" europske desnice.

Novi imidž za novu generaciju politike

Bardella je prošao vidljivu transformaciju. Strogo krojena odijela, uredna frizura, naočale i lagana brada, dio su pomno osmišljene strategije kojom nastoji napraviti dvostruki odmak — ublažiti radikalnu reputaciju stranke i prikriti činjenicu da ima tek 30 godina i vrlo malo iskustva izvan politike.

Jordan Bardella Foto: Afp

Taj pristup daje rezultate. Prvi put, prema anketi agencije Odoxa, Bardella bi pobijedio na predsjedničkim izborima bez obzira na to tko mu se suprotstavi. Njegova prisutnost na društvenim mrežama – više od 3 milijuna pratitelja na Instagramu i TikToku – dodatno mu učvršćuje status predvodnika nove populističke desnice.

Zvijezda mladih birača

Na njegovoj turneji povodom izlaska nove knjige mladi ga dočekuju s obožavanjem kakvo se rijetko viđa u francuskoj politici. "Osjećamo da misli na nas, na našu budućnost", kaže tinejdžerica koja je satima čekala njegov dolazak. "Sve što kaže zvuči dobro, a i duhovit je", dodaje njezina prijateljica.

Obje će prvi put glasati 2027. godine — što Bardella jako dobro zna.

Knjiga kao politička platforma

Njegova nova knjiga, "Što francuski narod želi", prikazuje Francusku kroz priče 21 obične osobe — naravno, vjerojatno pažljivo odabranih. Poruka je jasna: zemlja se, tvrdi Bardella, udaljila od vlastita identiteta, a on se predstavlja kao netko tko će joj ga vratiti.

U Vesoulu, gradu na istoku Francuske koji već godinama glasa za desnicu, Bardella se predstavio gotovo kao zvijezda. U gomili koja je dugo čekala na kiši dominirali su mladi, gurali se za selfie i skandirali njegovo ime. Bardella je strpljivo pozirao, svjestan da je svaka objavljena fotografija besplatna reklama njegovoj kampanji.

Jordan Bardella - 1 Foto: AFP

Napad brašnom i pokušaj zataškavanja

No, nije svugdje omiljen. Dok je prelazio s jednog štanda na drugi tijekom sajma u Vesoulu, lokalni srednjoškolac ga je napao i zasuo brašnom. Situacija se u sekundi pretvorila u kaos. Bardella je sklonjen u obližnji šator, a napadač – sedamnaestogodišnjak – odmah je priveden.

Njegov dotad besprijekorni kaput prekrio je bijeli prah, a atmosfera se naglo promijenila. Osiguranje je pokušalo spriječiti snimanje incidenta, bljeskalo svjetlima u kameru i fizički se postavilo pred novinare.

Na društvenim mrežama Nacionalnog okupljanja o incidentu nije objavljeno ništa – kao da se nikada nije dogodio.

Jordan Bardella Foto: Afp

Premalo iskustva ili nova energija?

Kritičari mu zamjeraju nedostatak iskustva. U stranku se učlanio s 16 godina, sveučilište napustio i nikada nije radio izvan politike. Bardella taj prigovor odbacuje:

"Za neke je mladost problem, ali samo kad im to odgovara. Kad je gradonačelnik New Yorka izabran s 34 godine – plješće se. Kad Gabriel Attal postane premijer sa 33 – opet se plješće. A rezultatima posljednjih 30 godina ne možemo biti zadovoljni".

Pokušaj "detoksikacije" krajnje desnice

Bardella se trudi distancirati od radikalnih stavova utemeljitelja stranke Jean-Marieja Le Pena. Marine Le Pen ostaje simbol stranke, ali joj je kandidiranje trenutačno zabranjeno zbog presude za pronevjeru. Ako žalba ne uspije – Bardella je već viđen kao njezin nasljednik.

Posjetio je izraelski memorijal Yad Vashem, prekinuo veze s njemačkom AfD-om, ali ostaje čvrst u stajalištima o imigraciji, koju opisuje kao "hitno stanje" i zagovara ukidanje prava na državljanstvo po rođenju.

Jordan Bardella - 2 (Foto: AFP)

Farage, EU i geopolitika

Bardella otvoreno hvali Nigela Faragea i ističe da bi mu "iskreno želio da postane britanski premijer". Ne zagovara izravan izlazak Francuske iz EU-a, ali o Bruxellesu govori oštro. Napominje da bi Ujedinjeno Kraljevstvo imalo "važnu ulogu u Europi nacija", a ruske ambicije naziva prijetnjom kojoj se ne smije popustiti.

"Mirovni sporazum ne može biti skrojen prema ruskim uvjetima", rekao je.

Emmanuel Macron suočava se s padom popularnosti, nestabilnim vladama i ekonomskim pritiskom. Uz četiri premijera u nešto više od godinu dana, Francuzi su frustrirani i umorni od tradicionalne politike.

Bardella nudi nešto "novo", a u zemlji prepunoj političkog nepovjerenja to bi moglo biti dovoljno da mu birači daju priliku na izborima za 18 mjeseci, piše Sky News.