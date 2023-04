Američki predsjednik Joe Biden bio je pun šala i dosjetki o svojoj dobi na gala večeri u subotu za dopisnike iz Bijele kuće.

Dok Francuska gori zbog plana o podizanju dobne granice za odlazak u mirovinu, Joe Biden (80) želi u Bijeloj kući raditi još četiri godine. Američki predsjednik bio je pun šala i dosjetki o svojoj dobi na gala večeri u subotu za dopisnike iz Bijele kuće.

Ta godišnja svečanost, koja okuplja čitav politički i medijski Washington, slavi u načelu prvi amandman američkog Ustava koji brani slobodu tiska. No u praksi, uglavnom se pamte vicevi i pošalice.

Komičar "Daily Showa" Roy Wood Jr. govorio je o dobi Joea Bidena koji bi, ako bude izabran na predsjedničkim izborima za drugi mandat, mogao ostati na dužnosti do svoje 86. godine. Pritom je spomenuo demonstracije u Francuskoj protiv podizanja dobne granice za odlazak u mirovinu na 64 godine.

"Pobunili su se jer nisu htjeli raditi do 64. godine. U međuvremenu, u Americi imamo 80-godišnjaka koji nas moli da radi još četiri godine", našalio se, izazvavši širok osmijeh šefa države koji je sjedio nekoliko metara dalje.

"'Pustite me da završim posao' - to nije slogan kampanje, to je njegova molba", rekao je komičar. "Recite što želite o našem predsjedniku, ali kada se probudi iz drijemeža, posao se obavlja".

"Nazivajte me starim, no ja to zovem iskusnim", odgovorio je predsjednik.

Biden je rezervirao šalu i za Ruperta Murdocha, 92-godišnjeg medijskog mogula i vlasnika konzervativnog kanala Fox News.

"Mogli biste pomisliti da mi se ne sviđa Rupert Murdoch. To nije istina. Kako bih mogao ne voljeti čovjeka prema kojem izgledam kao Harry Styles?", našalio se američki predsjednik, govoreći o pop zvijezdi, 29-godišnjem Britancu.

Privlačnost dopisničke večere, koja se održava u velikoj dvorani Hiltona u Washingtonu, donekle je oslabila posljednjih godina, između bojkota Donalda Trumpa i pandemije.

Ali ove je godine događaj bio rasprodan, s 2600 gostiju, uključujući Bidena i potpredsjednicu Kamalu Harris. Prisutnost dvoje čelnika izvršne vlasti oživjela je tradiciju izgubljenu od predsjedničkog mandata Donalda Trumpa.

Prije večere Biden se susreo s obitelji američkog novinara Evana Gershkovicha, zatvorenog u Rusiji. "Radimo svaki dan kako bismo osigurali njegovo oslobađanje", rekao je.