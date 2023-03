Američki predsjednik Joe Biden oglasio se na Twitteru oko oružja.

Joe Biden, američki predsjednik, oglasio se na Twitteru oko oružja. Istaknuo je kako je to ubojica broj jedan djece u Americi.

Guns are the number one killer of children in America.



It's time for Congress to act – so our kids can learn to read in school instead of learning to duck and cover.