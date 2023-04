Kontinentalna Španjolska i Portugal oborili su temperaturne rekorde za travanj - prizori iz Madrida više se vežu uz ljeto nego rano proljeće. Znanstvenici tvrde, sve više toplinskih valova znak je zagrijavanja planeta, a oni će se produljivati i intenzivirati.

Neugodnih gotovo 40 stupnjeva u Španjolskoj. Kako preživjeti pasje vrućine - dosjetili su se Španjolci. U fontanama ne uživaju samo najmlađi. Prošle godine, vodeni prostor parka Madrid Rio otvoren je tek u lipnju.

"Prošle godine smo došli, ali to je bilo krajem svibnja. Ono što nam se inače događa cijeli život je da se bazeni otvaraju od 15. svibnja, na Dan svetog Isidra. I ovaj put ga je ovaj toplinski val pomaknuo za 15 do 20 dana, što se nije očekivalo u travnju, a to je proljetno, a ne ljetno vrijeme", navodi zrakoplovni inženjer Juan Cabreo u prilogu reporterke Dnevnika Nove TV Ene Dumenčić.

Visoke temperature mogle bi oboriti povijesni toplinski rekord Madrida za travanj.

"Vruće vrijeme je došlo prilično rano. U Madridu, inače mi koji smo stranci, ali dugo živimo u Španjolskoj, nikada nismo osjetili ovu vrućinu u travnju. U lipnju, srpnju ili kolovozu, ali ne u travnju. Ljeto je došlo puno ranije", kazala je Giovanna Ortiz.

Ranije ljeto brojni su iskoristili za aktivno provođenje vremena. "Neočekivano, ali trebamo iskoristiti to što nam je dobro", poručuje osobna trenerica María Dakosta.

No, za prirodu ovakvo vrijeme i nije baš dobro. Snimke dronom pokazuju utjecaj jake suše na mnoge rezervoare vode diljem Španjolske. Jedan od rezervoara trenutačno je na 33 posto kapaciteta.

To je pridonijelo nastanku šumskih požara ranije nego inače, potaknuvši strah od ponavljanja ekstremnog vala požara prošlog ljeta. Sve se to uvelike pripisuje klimatskim promjenama.

