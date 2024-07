Joe Biden oglasio se na mreži X nakon odustajanja od predsjedničkih izbora u SAD-u.

U obraćanju demokratima objasnio je zašto je odustao od reizbora.

"Moji kolege demokrati, odlučio sam ne prihvatiti nominaciju i svu svoju energiju usmjeriti na svoje dužnosti predsjednika do kraja svog mandata", napiao je.

Osim toga osvrnuo se i na odabir Kamale Harris kao svoje potpredsjednice, a onda joj pružio podršku kao kandidatkinji demokrata za predsjednicu SAD-a.

"Moja prva odluka kao stranačkog kandidata 2020. bila je odabrati Kamalu Harris za svoju potpredsjednicu. I to je bila najbolja odluka koju sam donio. Danas želim ponuditi svoju punu potporu i podršku da Kamala bude kandidat naše stranke ove godine.

Demokrati — vrijeme je da se udružimo i pobijedimo Trumpa. Napravimo to", zaključio je.

