Biden zaželio Trumpu sretan rođendan: "Čestitka jednog starca drugome"

Američki predsjednik Joe Biden čestitao je rođendan svojem protivniku i prethodniku Donaldu Trumpu putem društvene mreže X, a objavu je iskoristio u svrhu kampanje za predsjedničke izbore pa je tako napisao: "Sretan 78. rođendan, Donalde. Od jednog starca drugome: Godine su samo broj. Međutim, predsjednički izbori su izbor."

Happy 78th birthday, Donald. Take it from one old guy to another: Age is just a number.



This election, however, is a choice. pic.twitter.com/8KssiJuJwQ