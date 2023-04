Golemi crveni prsten promjera 360 km pojavio se na nebu iznad središnje Italije i Jadrana.

Crvena svjetlost u obliku golemog prstena obasjala je nebo iznad središnje Italije i Jadrana prije 10-ak dana.

Oni koji su je vidjeli kažu da je trajala samo neko vrijeme, ali talijanski fotograd Valter Binotto uspio je snimiti nekoliko fotografija. Naravno, pojavile su se mnoge teorije jer je prsten "izgledao kao golemi NLO". No nije to tome riječ, rekli su znanstvenici i objasnili o kakvom se fenomenu radi. Iznad Jadrana pojavio se ELVE.

Pojava je poznata i kao - emisija svjetlosti i poremećaj veoma niske frekvencije usred izvora elektromagnetnih impulsa.

