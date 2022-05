''Rusija bi mogla uništiti NATO u roku od pola sata'', objavio je čelnik ruske svemirske agencije.

Čelnik ruske svemirske agencije Roscomos Dmitrij Rogozin tvrdi da bi njegova zemlja mogla brzo uništiti zemlje NATO-a ako dođe do nuklearnog rata.

"U nuklearnom ratu zemlje NATO-a bi uništili za pola sata. Ali to ne smijemo dopustiti, jer će posljedice razmjene nuklearnih udara utjecati na stanje naše Zemlje", dodao je.

G7 jednom odlukom zadao šah-mat Putinu? "Bit će to težak udarac glavnoj žili kucavici"

Zarobljeni Hrvat poslao poruku obitelji: Otkrio u kakvom je stanju i kako ga tretiraju

Rogozin je također u svom Telegramu napisao: "NATO vodi rat protiv nas. Nije to proglasio, ali to ništa ne mijenja. Sada je to svima očito. Ukrajinske nacionalne bojne i Oružane snage Ukrajine su potrošni materijal, topovsko meso za NATO, oni su samo operateri koje su obučili instruktori NATO-a koji pritišću poluge i tipke NATO oružja", zaključio je.

Sve o ratu u Ukrajini pročitajte >>OVDJE.