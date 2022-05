U tijeku je 74. dan ruske agresije na Ukrajinu. Svi civili evakuirani su iz čeličane Azovstal u Mariupolju, objavile su ukrajinska i ruska strana. Čečenski vođa Ramzan Kadirov u nedjelju je rekao da su njegovi vojnici preuzeli kontrolu nad većinom istočnog ukrajinskog grada Popasna.

Tijek događaja iz minute u minutu pratite u nastavku:

17:06 Kanadski premijer Justin Trudeau posjetio je u nedjelju Irpin, mjesto blizu Kijeva, devastirano u borbama između ruskih i ukrajinskih snaga, prije nego su ga u ožujku osvojili Rusi, objavio je gradonačelnik.

"Došao je u Irpin kako bi svojim očima vidio sve užase koje su ruski okupatori nanijeli našem gradu", napisalo je Oleksandr Markušin na Telegramu, objavivši i fotografije Justina Trudeaua u razrušenom mjestu.

Markušin je "iskreno zahvalio" premijeru za "potporu koju Kanada danas donosi Ukrajini".

Irpin, grad koji je imao 60.000 stanovnika a nalazi se sjeverozapadno od Kijeva, bio je poprište žestokih borbi između Rusa i Ukrajinaca prvih dana ruske invazije u veljači. Ruska vojska okupirala ga je u ožujku.

Otad Kijev optužuje ruske snage da su u Irpinu počinile masakre - kao i u susjednoj Buči - nakon što su pronađeni deseci tijela civila na područjima koje je ruska vojska držala pod kontrolom a zatim ih napustila.

17:00 Mađarska je nastavila blokirati prijedlog Europske unije kojim bi se zabranio uvoz ruske nafte, zadržavajući cijeli paket sankcija bloka koji bi trebao biti usmjeren na predsjednika Vladimira Putina zbog njegovog rata u Ukrajini, tvrde ljudi upoznati s razgovorima, piše Bloomberg.

Sastanak 27 veleposlanika EU-a završio je u nedjelju bez dogovora, a nastavak razgovora očekuje se u narednim danima, rekli su ljudi koji su tražili da ne budu identificirani jer su rasprave bile privatne.

Prijedlogom EU-a nastoji se zabraniti sirovu naftu u sljedećih šest mjeseci i rafinirana goriva do početka siječnja. EU je ponudio Mađarskoj i Slovačkoj do kraja 2024. da se povinuju sankcijama, a Češkoj do lipnja iste godine budući da su u velikoj mjeri ovise o ruskoj nafti.

16:55 Čeličana Azovstal u Mariupolju pod "konstantnim je intenzivnim granatiranjem" ruskih snaga koje pokušavaju zauzeti posljednje preostalo uporište u lučkom gradu, prema brigadi Azov, koja je održala internetsku konferenciju za novinare iz skrovišta unutar tvornice.

Prema vojnicima, Rusi napadaju "topništvom, tenkovima, minobacačima, pješaštvom i snajperima".

Vojnik Azova Illia Samoilenko rekao je da su ruske trupe "dostigle barijeru u neposrednoj blizini položaja Azovske pukovnije". Zalihe ukrajinskih boraca su "ograničene", ali još uvijek imaju dovoljno vode i streljiva da izdrže napad, rekao je.

"Još uvijek imamo streljiva, još imamo osobno oružje i borit ćemo se do najboljeg rješenja ove situacije", rekao je Samoilenko.

16:40 Britanska ministrica vanjskih poslova Liz Truss izjavila je u nedjelju da je "užasnuta" ruskim bombardiranjem škole u Lugansku u Ukrajini, "što je rezultiralo smrću nevinih ljudi koji su se sklonili od ruskog bombardiranja".

"Namjerno gađanje civila i civilne infrastrukture predstavlja ratne zločine. Osigurat ćemo da Putinov režim bude odgovoran", napisala je na Twitteru.

Horrified by Russia's latest attack on a school in Luhansk, resulting in the deaths of innocent people sheltering from Russian bombardment. Deliberate targeting of civilians & civilian infrastructure amounts to war crimes. We will ensure Putin’s regime is held accountable.