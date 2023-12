Čekićem i nožem napao turiste usred Pariza: Jedna osoba je poginula, još dvije su ozlijeđene

Jedna osoba je poginula, a dvije su ozlijeđene nakon što je napadač čekićem i nožem nasrnuo na prolaznike u središtu Pariza u blizini Eiffelovog tornja, napisao je francuski ministar unutarnjih poslova Gerald Darmanin.

"Policija je upravo hrabro uhitila napadača koji je napao prolaznike u Parizu, oko Quai de Grenelle. Molimo izbjegavajte to područje", objavio je Darmanin na društvenoj platformi X, bivšem Twitteru.

Pročitajte i ovo Opasna zabava Izdano važno upozorenje građanima u vrijeme blagdana: "Sve može nestati u trenu"

AFP je, pozivajući se na izvore, objavio da je osumnjičenik uzviknuo "Allahu Akbar", no Reuters to nije mogao potvrditi. Protuteroristička jedinica je priopćila da je otvorila istragu o napadu.

"Policija je vrlo brzo neutralizirala napadača. Pokušali smo spasiti život ovog čovjeka. (...) Ljudi koji su napadnuti bili su turisti", rekao je dr. Patrick Pelloux za BFM TV.

Društvenim mrežama proširio se video navodnog uhićenja napadača.

French police arrest Islamic terrorist in Paris who killed one person and injured two shouting "Allah Akbar". pic.twitter.com/B5xR1CbsNd