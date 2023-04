Putnik American Airlinesa priveden je nakon leta s JFK-a za New Delhi - a to nije bio jedini neposlušni putnik u zrakoplovu.

Izvještaji lokalnih medija otkrivaju da je u zrakoplovu došlo do svađe između dvojice putnika na letu 292 American Airlinesa koja je završila tako što je jedan putnik mokrio na drugog.

Takvi su se incidenti već događali nekoliko puta tijekom posljednjih godina na letovima za Indiju, prenosi ABC News.

American Airlines objavio je: "Let 292 American Airlinesa koji je letio od Međunarodne zračne luke John F. Kennedy (JFK) do Međunarodne zračne luke Indira Gandhi (DEL) dočekala je lokalna policija po dolasku zbog ponašanja u zrakoplovu. Zahvalni smo svojim članovima posade koji su posvećeni sigurnosti i brizi za naše klijente i riješili su okolnosti s najvećom profesionalnošću."

U drugom slučaju u nedjelju let United Airlinesa iz Newarka za Tel Aviv okrenuo se nakon tri sata i vratio u Newark također zbog neposlušnog putnika.

Lokalni izraelski mediji razgovarali su s putnicima, a oni kažu da se muškarac posvađao s posadom nakon što je sjedio na pomoćnom sjedalu stjuardese dok je čekao na toalet.

United je objavio sljedeću izjavu: "United let 90 koji je putovao iz Newarka za Tel Aviv vratio se sinoć u Newark ubrzo nakon polijetanja, zbog putnika koji je ometao let. Policija je dočekala zrakoplov i uklonila putnika. Novi let poletio je u nedjelju navečer."