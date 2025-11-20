Nova bizarna Vučićeva izjava: "Rusi su vlasnici i to ne zahvaljujući meni"

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da su Rusi vlasnici Naftne industrije Srbije (NIS) i to, kako je naglasio, "ne zahvaljujući njemu već blokaderima koji su to prodali 2008. godine".

"Slušam ljude koji kritiziraju, a ne znaju što kritiziraju. NIS je u vlasništvu ruske državne kompanije 56 posto, Rusi su vlasnici, a ne mi, i to ne zahvaljujući meni, nego blokaderima koji su to prodali 2008. godine, koji je jedan od najznačajnijih resursa, u trenutku kada smo imali neiskorištena nalazišta nafte. Kao jedan od najznačajnijih resursa u tom trenutku kada smo imali značajno neiskorištena nalazišta nafte, koja su bila jedan od najvažnijih elemenata u rastu profita samog poduzeća. I sada kada slušam to sve, pitam se svakog dana, što je, ljudi, zapravo s vama?", rekao je Vučić nakon regionalne poslovne konferencije Ujedinjenog Kraljevstva i Zapadnog Balkana "Building Futures".

Dodao je i da su "devet mjeseci sankcije odgađane na njegove molbe" te naglasio da sadašnja vlast nije odgovorna ni za što vezano uz NIS, prenosi Nova.rs.

"U ovom slučaju, mi apsolutno nismo krivi niti dužni, kao Srbija, a posebno ne kao rukovodstvo Srbije, jer nismo sudjelovali ni u prodaji, ni u kupovini, ni u čemu što se tiče NIS-a", izjavio je Vučić, dodavši da Rusija pregovara s tri kompanije o prodaji svog udjela u NIS-u.

Optužio blokadere da su isporučili Miloševića u Hag

Vučić i njegova stranka blokaderima najčešće nazivaju studente koji već godinu dana prosvjeduju, a postavlja se pitanje kako su ti blokaderi, u ranim 20-ima, mogli prodati NIS još 2008. godine.

Ovo nije prvi put da je srpski predsjednik optužio studente za određene "izdaje" - u lipnju ove godine rekao je da su isporučili Slobodana Miloševića Hagu – iako ih većina u to vrijeme nije ni bila rođena ili su bili tek djeca.

"Mi smo imali užasne dane, poput namjerne isporuke predsjednika Miloševića Haškom tribunalu na Vidovdan. To je jedna od najvećih sramota koju su blokaderi učinili protiv države Srbije", rekao je tada Vučić.