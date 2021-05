Stručnjaci koji rade na slučaju nestanka Madeleine McCann imaju nove dokaze koji bi mogli učvrstiti teoriju kako je trogodišnjakinju 2007. oteo i ubio 44-godišnji Christian B.

„Imamo nove dokaze koji bi mogli značajno doprinijeti slučaju. Još uvijek radimo na njima te ne mogu otkrivati detalje, ali uskoro ćemo otkriti detalje. Dokazi nisu forenzički, ali značajno idu u prilog našoj teoriji o ubojici. Optimističan sam kako ćemo riješiti slučaj“, rekao je njemački tužitelj Hans Christina Wolters za britanski The Sun.

Podsjetimo, Roditelji nestale Madeleine McCann jučer su obilježili 18. rođendan svoje kćeri, 14 godina nakon što je nestala na ljetovanju u Portugalu.

Madeleine, poznata kao "Maddy" u Velikoj Britaniji, nestala je 2007. iz obiteljskog apartmana u Praza da Luzu, smještenom u južnoj portugalskoj pokrajini Algarve.

Nestanak djevojčice nekoliko dana prije njenog četvrtog rođendana pokrenuo je opsežnu potragu kao i zanimanje međunarodnih medija.

Tadašnji tabloid News of the World ponudio je, na velikom bilboardu, 1,5 milijuna funti (1,7 milijuna eura) za informaciju koja bi mogla dovesti do Madeleine.

Istragom o medijskim standardima iz 2011. godine otkriveno je da je tadašnji urednik britanskih dnevnih novina Daily Express zaključio kako je priča o Madeleine McCann jedina koju želi imati na naslovnici.

Njemački istražitelji identificirali su osuđenog seksualnog prijestupnika, koji se u tisku navodi pod imenom "Christian B", kao glavnog osumnjičenog.

Njemački tužitelj Hans Christian Wolters kazao je za AFP da su vlasti "pokrenule nekoliko postupaka protiv osumnjičenog, ali u svim slučajevima još ne predviđamo kraj istrage".

Britanski mediji pisali su ranije ovoga mjeseca kako se njemačka policija nada da će ga optužiti, u roku od tri mjeseca, za silovanje iz 2004., na mjestu udaljenom samo 30 minuta vožnje od mjesta nestanka Madeleine.

Wolters, međutim, kaže da je tromjesečni okvir "nažalost lažni izvještaj".

"Christian B.", kojeg se sumnjiči i za silovanje žene iz Irske , trenutno služi kaznu zatvora od sedam godina u Hanoveru, zbog silovanja 72-godišnje Amerikanke u Praia da Luzu 2005.

Londonska policija još uvijek vodi istragu kao slučaj nestale osobe.