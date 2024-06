Širi se bolest koja izjeda mišiće: Uzrokuje ju bakterija, a može postati fatalna unutar 48 sati

Bakterija streptokok A koja može uzrokovati propadanje mišićnog i mekog tkiva širi se Japanom.

Od početka godine ta je zemlja zabilježila 977 slučajeva sindroma streptokoknog toksičnog šoka (STSS), što je premašilo prošlogodišnju brojku od oko 940 slučajeva. Najsnažnije je pogođena gradska populacija u Tokiju.

Ovaj sindrom nastaje zbog neobična ponašanja inače uobičajene bakterije strep A kojom je latentno zaraženo pet do 20 posto odrasle populacije i koja ne manifestira nikakve simptome.

No, zaraza ovom bakterijom može uznapredovati u niz bolesti, od tonzilitisa i impetiga do šarlaha i upale pluća. U nekim slučajevima bakterija može postati invazivna te kroz rane i posjekotine doći do mišićnog i mekog tkiva koje potom počne izjedati uzrokujući nekrotizirajući fasciitis.

Upravo se to stanje širi Japanom, pokazuju podaci Nacionalnog instituta za zarazne bolesti.

Sve je gotovo unutar 48 sati

Stanje započinje vrućicom i bolovima u mišićima nakon čega nastupa nizak tlak te otkazivanje organa i septički šok. Stanje može biti fatalno ako se osoba ne počne na vrijeme liječiti antibioticima.

Većina zaraženih starija je od 30 godina, a stopa smrtnosti zadržava se oko 30 posto. U Tokiju je od početka godine nekrotizirajući fasciitis razvilo 145 osoba, prenosi Telegraph.

Britanski znanstvenik i epidemiolog Jon Cohen objasnio je da nije neobično vidjeti takve skokove u broju slučajeva: "Objašnjenje može biti novi bakterijski soj, ali često ne možemo sa sigurnošću reći koji je uzrok osim lokalne zaraze."

Svjetska zdravstvena organizacija prije dvije godine je izdala upozorenje nakon što se broj zaraza invazivnim strepom A povećao u Velikoj Britaniji, Francuskoj, Irskoj, Nizozemskoj i Švedskoj. Tada su većina zaraženih bila djeca.

"U Engleskoj se broj slučajeva zaraze streptokokom A, koji je uzrokovao upalu grla, šarlah i rjeđe invazivne infekcije, povećao tijekom epidemije COVID-19", rekla je Shiranee Sriskandan, profesorica zaraznih bolesti na londonskom Imperial College.

Objasnila je da je populacija podložna streptokoku skupine A, kao onda u Engleskoj, sada u Japanu veća zbog ukidanja epidemioloških mjera.

"Epidemiološke mjere su ukidane u različito vrijeme diljem svijeta, što je dovelo do postupnog porasta slučajeva streptokoka A. To je jedno od mogućih objašnjenja zašto Japan ove godine bilježi porast slučajeva", rekla je Sriskandan.