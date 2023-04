Jakov Milatović pobijedio je nedjelju na predsjedničkim izborima u Crnoj Gori osvojivši oko 60 posto glasova, dok je njegov protukandidat i dosadašnji predsjednik Milo Đukanović osvojio oko 40 posto.

Izlaznost na izborima bila je 70 posto od ukupno upisanih oko 550 tisuća birača.

Aktualni predsjednik Milo Đukanović osvojio je 41.1 posto glasova, dok je Jakov Milatović osvojio 58.9 posto glasova.

Novi predsjednik Crne Gore je Jakov Milatović.



Ispred Milatovićevog stožera čuju se povici "lijte kiše hladne vode, Milo ode".

Nakon objavljivanja konačnih izbornih rezultata javnosti se obratio Jakov Milatović: "Večeras je noć koju smo čekali više od 30 godina, neka nam je sa srećom. Ovo je pobjeda pomirene Crne Gore. Večeras je Crna Gora rekla presudno zbogom ovom prevaziđenom režimu Đukanovića i rekla da europskoj Crnoj Gori", rekao je.

Dodao je: "Večeras smo sa svim građankama i građanima rekli jedno zbogom korupciji i kriminalu. Nikad više. Rekli smo dobro večer jednoj bogatijoj, uspješnoj, europskoj Crnoj Gori".

U stožeru se zaorila pjesma sa stihovima "Milo, lopove".

"Crna Gora želi najbolje odnose sa svim zemljama Zapadnog Balkana. Mi želimo zajedništvo, slogu i napredak u europskom Zapadnom Balkanu. Rekli smo zbogom posljednjem diktatoru u Europi", poručio je Milatović.

Milo Đukanović je čestitao Milatoviću pobjedu na predsjedničkim izborima: "Crna Gora je izabrala. Ja nisam njen izbor i poštujem izbor. Želim predsjedniku da bude uspješan jer će tako i Crna Gora biti uspješna. Želim se zahvaliti svima koji su mi dali povjerenje i to svih ovih 30 godina. Nekada su ti glasovi bili dovoljni za većinu, u ovom trenutku nažalost nisu. Ponosan sam na ogromnu podršku koju sam dobio u sredinama u kojima većinu čine manjinski narodi.

Mislim da je sada jako važno da Crna Gora napravi i sljedeći izbor, to je onaj koji je zakazan za lipanj, to su parlamentarni izbori. Nekada na izborima pobjeđujete, nekada gubite. Mislim da smo pokazali apsolutnu odgovornost narodu Crne Gore. Što se mene tiče, građanska, multietnička, demokratska Crna Gora ostaje moja ljubav i ono čemu ću biti posvećen do kraja života. Trudit ću se da do kraja mandata obavim svoje poslove na najbolji mogući način", poručio je Đukanović.

Izborni dan obilježile su manje nepravilnosti, a Milo Đukanović ranije tijekom dana je rekao da će čestitati pobjedu svom protukandidatu u slučaju da pobijedi.

Predsjednik Vlade Crne Gore Dritan Abazović čestitao je Jakovu Milatoviću pobjedu na predsjedničkim izborima. "Misija obavljena", rekao je.

“Čestitam Jakovu Milatoviću na izboru za prvog europskog predsjednika u povijesti Crne Gore! Misija završena. Crna Gora ima svijetlu budućnost”, napisao je Abazović na društvenim mrežama.

Milatović je nakon što je glasao bio siguran u pobjedu te je ustvrdio da je u prvom krugu razlika bila iznad 70 tisuća glasova te da smatra da je to nedostižno.

Jakov Milatović je ekonomist, bivši ministar gospodarskog razvoja u prvoj vladi nastaloj nakon parlamentarnih izbora održanih u kolovozu 2020., na kojima je Đukanovićeva Demokratska partija socijalista (DPS) prvi puta nakon tri desetljeća izgubila većinu u parlamentu.

Ispred izbornog stožera Milatovića počelo je veliko slavlje nakon što su objavljeni preliminarni rezultati koji pokazuju da je Milatović novi predsjednik Crne Gore.

Izbornu strategiju Milatović je temeljio na gospodarskoj retorici te odluci vlade u kojoj je bio ministar da minimalnu plaću u Crnoj Gori podigne sa 220 na 450 eura.

Uoči drugog kruga Milatovića je podržala većina protukandidata iz prvog kruga izbora, a prije svih Andrija Mandić, čelnik prosrpskog Demokratskog fronta, koji je dobio 19 posto podrške, te Aleksa Bečić iz Demokratske Crne Gore, koju je prije dva tjedna podržalo oko 10 posto birača.

Politologinja uoči izbora u Crnoj Gori o Milatoviću: "Zamjera mu se povezanost s pravoslavnom Crkvom i vlastima u Srbiji"

Milatović je treći predsjednik Crne Gore od neovisnosti 2006.

Prije njega tu funkciju u dva mandata obnašao je Filip Vujanović i u jednom Milo Đukanović, obojica članovi Demokratske partije socijalista.

Inauguracija Jakova Milatovića može se očekivati sredinom svibnja.

Dva dana uoči predsjedničkih izbora Milo Đukanović raspustio je crnogorski parlament i zakazao izvanredne parlamentarne izbore za 11. lipnja.

Iz Podgorice cijeli dan izbore je pratila reporterka Dnevnika Nove TV, Paula Klaić Saulačić.

"Dan je protekao vrlo mirno, nije bilo većih problema, tek uobičajena kršenja izbornih pravila, tj. izborne šutnje. Birači su bili iznimno motivirani izlaznost do 19 sati bila je čak 67 posto, bila je motivirana i takozvana crnogorska dijaspora. Ovih dana ovdje su slijetali zrakoplovi iz Luxembourga, dolazile su kolone vozila, autobusa, a vidjeti ćemo kome će to na kraju donijeti prednost." Više možete pročitati OVDJE.

Prve rezultate prokomentirao je i predsjednik Republike Srpske, Milorad Dodik koji je već čestitao Milatoviću na svojem Twitter profilu.

