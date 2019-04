Vlasti u Indoneziji izdale su upozorenje za tsunami nakon potresa magnitude 6,8 po Richteru koji je zatresao otok Sulawesi.

Epicentar potresa bio je 280 kilometara od južne provincije Gorontalo na dubini oko 17.5 kilometra. Lokalnom stanovništvu predložena je evakuacija. Još uvijek nema izvješća o materijalnoj šteti ili žrtvama, javlja RT.

Otok Sulawesi i prošle je godine pogođen potresom. Tada je stradala druga strana otoka i poginulo je 4300 ljudi. U gradu na obali Paluu, valovi su odnosili ljude, dijelove kuća, automobile i stabla.

