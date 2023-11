Jak potres pogodio Nepal, ima poginulih, prizori su grozni: "Kuće su se srušile, ljudi su trčali na ulicu..."

Nepalska agencija je objavila da se potres dogodio u 23:47 sati po lokalnom vremenu u okrugu Jajarkot u pokrajini Karnali. Jajarkot se nalazi oko 500 km zapadno od glavnog grada Katmandua.

Prema pisanju Reutersa, službeno je potvrđeno da su poginule najmanje 22 osobe, deseci ljudi su ozlijeđeni. Strahuje se da bi broj žrtava mogao rasti s obzirom na to da je je potres pogodio to područje u noći, dok je su ljudi spavali u svojim domovima.

"Kuće su se srušile. Ljudi su izjurili iz svojih domova. Ja sam vani u gomili prestravljenih stanovnika. Pokušavamo saznati detaljnije podatke o šteti", rekao je policijski dužnosnik Santosh Rokka.

Jajarkot Nepal. Reports that some houses have been destroyed in #Jajarkot #Nepal due to the 6.4 scale #earthquakes. Rescue operations have been started. Due to the Tremor Felt locals of some parts of Nepal have taken to the streets. #StaySafe #NepalEarthquake pic.twitter.com/KLKLWButx1