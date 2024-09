Vode se žestoke rasprave u vrhu vojske: "Je li mrtav?"

IDF je u nedjelju priopćio da ne može ni potvrditi ni demantirati izvješća o mogućoj smrti vođe Hamasa Yahye Sinwara.

Novinari The Jerusalem Posta kontaktirali su svoje izvore. Jedan od njih, iz vrha izraelske vojske, odbio je tu ideju, a drugi je rekao da nema informacije o tome. No drugi su primijetili neslaganja unutar obrambenog establišmenta. Nijedan izvor nije spominjao bilo kakvu konkretnu operaciju ubojstva koju je IDF izveo kako bi ubio Yahyu Sinwara.

No The Jerusalem Post tvrdi da se u IDF-u vodi rasprava o tome je li Sinwar ubijen s obzirom na to da dugo, puno duže nego inače, nije bio u kontaktu sa svojim posrednicima koji su vodili pregovore o taocima koje drži Hamas.

Također je moguće da neki izraelski dužnosnici pokušavaju koristiti psihološki rat protiv Hamasovih zapovjednika na srednjoj razini kako bi ih natjerali da prekinu neke svoje dogovore radi imuniteta ako vrate izraelske taoce u svoj pritvor, nagađa Post.

Yahya Sinwar Foto: Afp

U prosincu su procurila, podsjeća medij, brojna izvješća da je Sinwar mrtav ili ranjen, da je pobjegao na Sinaj ili da je na neki drugi način odsječen od svoje mreže i da više ne zapovijeda. Kasnije se ispostavilo da je prekinuo kontakte kao dio svoje taktike skrivanja ili se radilo o glasinama IDF-a kojima su pokušali dovesti do raspada Hamasa nakon što je Khan Younis počeo padati u ruke IDF-a.

Pročitajte i ovo Nedavno podnio ostavku FOTO Nova akcija USKOK-a: Uhićen HDZ-ov gradonačelnik

Pročitajte i ovo Neformalna grupa STAV VIDEO Napad na studente ispred zgrade Rektorata u Novom Sadu: Ima ozlijeđenih, čula se i eksplozija