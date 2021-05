Stotinjak Španjolaca s dvojnim državljanstvom proživljava dramatične trenutke u ruševinama Pojasa Gaze gdje izraelska artiljerija nastavlja ubijati civile, rekli su u ponedjeljak svjedoci za španjolsku javnu televiziju RTVE.

"Ovo što proživljavamo je nešto najgore što se može dogoditi ljudskom biću", rekao je Salad el Sousi, počasni konzul Španjolske u Pojasu Gaze. "Bombe do temelja ruše zgrade od 15 katova. Te scene ne možeš ni zamisliti dok ih ne vidiš", dodao je dok se nastavljaju izraelski udari iz zraka, s kopna i mora.

Pojas Gaze je površinom velik kao pola Zagreba a na njemu je stisnuto oko 2 milijuna stanovnika. Ondje je proteklih dana ubijeno oko 200 Palestinaca od čega 58 djece, a ranjeno ih je 1.300. "Bombardiraju nas sa svih strana. Ne prestaju ni noću niti danju, ne možemo spavati", upozorio je El Sousi.

Španjolsko ministarstvo vanjskih poslova je pripremilo plan evakuacije svojih građana, no zasad je nepoznato kada će ga primijeniti jer je za izvlačenje stanovnika potrebno nekoliko sati primirja, kojeg zasad nema. El Sousi živi 27 godina u Pojasu Gaze te je svjedočio brojnim napadima izraelske vojske no tvrdi da nikada nije bilo ovakvog krvoprolića.

"Uopće ne traže Hamasove položaje, nego gađaju svaku osobu koju vide na ulici. Ubijaju civile, ruše zgrade, uništavaju automobile, pucaju po biciklistima...", istaknuo je. Cristina Sánchez, dopisnica RTVE-a s Bliskog istoka, javila je kako su i novinari mete izraelske vojske.

Izraelska vojska provodi masakr u pojasu Gaze Foto: AFP

Više od 38.000 Palestinaca pokušava se spasiti u školama UN-ove agencije za izbjeglice (UNRWA) no neke škole su oštećene u napadima. Izrael kaže da u Pojasu Gaze cilja pripadnike Hamasa. Dosad je u borbama ubijeno ukupno desetero Izraelaca.

Izrael provodi genocid nad Palestincima

"Ovo nije nikakav rat, nego genocid nad Palestincima", vikale su tisuće prosvjednika u Madridu i drugim španjolskim gradovima prošli vikend, optužujući međunarodnu zajednicu za prešutno sudjelovanje u ratnom zločinu. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu je rekao da će nastaviti s udarima "na teroriste" koliko bude potrebno.

"Ovo će biti još i gore jer Izrael gađa škole, bolnice i civile bez obzira što javno priča da napada Hamasove položaje. U stvarnosti nema nikakve 'kirurške preciznosti' o kojoj pričaju", rekao je Ignacio Álvarez-Ossorio, profesor arapskih i islamskih studija na Sveučilištu Complutense u Madridu.

"Izrael pritom progoni i napada novinare kako ne bi bilo svjedoka masakra kojeg provode", dodao je. Izraelska vojska je tijekom vikenda srušila neboder u kojem su se nalazile redakcije stranih medija, rekavši da se u zgradi nalazi sjedište Hamasa. Unaprijed je upozorila na napad pa su stanovnici i korisnici zgrade evakuirani.

Od 2007. godine nitko ne može izaći i ući u Pojas Gaze jer je opkoljena izraelskom vojskom koja kontrolira tko ulazi, uključujući dostave lijekova i hrane. Álvarez-Ossorio kaže da "nitko ne zna koliko će ova situacija trajati" niti hoće li se proširiti na druga područja i da ona jasno odgovara Netanyahuu na domaćoj političkoj sceni u Izraelu.

Biden daje Izraelu potrebno vrijeme da završi posao

Josep Borrell, visoki povjerenik za sigurnosnu i vanjsku politiku EU-a, rekao je u četvrtak u Madridu kako je 27 država Europske unije podijeljeno po ovom pitanju. "Pozvali smo na prekid sukoba, no tko može izvršiti pritisak na Izrael? Samo Sjedinjene Države. I to ako žele. Već duže vremena Europa nije sposobna za to", izjavio je Borrell. Američki predsjednik Joe Biden je ranije rekao kako se "Izrael ima pravo braniti".

"Bidenovo ponašanje ne bi trebalo nikoga iznenaditi. Sjedinjene Države su glavne u podupiranju Izraela i njegovih doseljenika koji anektiraju zemlju Palestinaca. Biden daje Izraelu svo potrebno vrijeme da završi s onim s čime je počeo, uključujući obračun s Hamasom", rekao je Álvarez-Ossorio. Izrael ne priznaje rezolucije Ujedinjenih naroda i ne priznaje Međunarodni kazneni sud za ratne zločine, čime ne dopušta istragu zločina u Palestini.

"Tijekom obilaska izbjegličkih kampova vidim očaj, tjeskobu i beznađe", rekao je generalni povjerenik UN-ove agencije za palestinske izbjeglice (UNRWA) Philippe Lazzarini. "Ljudi ondje osjećaju kako ih je međunarodna zajednica napustila. Vide da njihov problem nije na političkoj agendi", dodao je u intervjuu za novine El País.

Lazzarini je tijekom posjeta Madridu, gdje se u petak susreo sa španjolskom ministricom vanjskih poslova, rekao kako je najnovije krvoproliće isprovocirao Izrael izbacivanjem palestinskih obitelji iz Istočnog Jeruzalema te zabranom ulaska u džamiju vjernicima tijekom blagdana Ramadana. Álvarez-Ossorio kaže kako jedino Hamas brani Palestince iz Pojasa Gaze pa ima široku podršku među stanovništvom.

U subotu su se napunile 73 godine od uspostave države Izrael što Palestinci obilježavaju kao "Nakbu", odnosno "katastrofu". "Pretpostavljalo se da ćemo mi kao UN-ova agencija postojati privremeno no i nakon 70 godina još smo ondje. Nitko ne želi biti izbjeglica, ali ti ljudi su i dalje upravo to jer je zakazala međunarodna zajednica", istaknuo je Lazzarini pod čijim vodstvom UNRWA pruža usluge obrazovanja i zdravstva za više od 5,6 milijuna palestinskih izbjeglica u Gazi, Zapadnoj obali, Libanonu i Jordanu.

Turski predsjednik: Biden ima "krvave ruke"

Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan rekao je da američki predsjednik Joe Biden ima "krvave ruke" zbog potpore Izraelu, nakon što je objavljeno da je Washington odobrio novu prodaju oružja toj zemlji. Erdogan je, nakon sastanka vlade, kritizirao Bidena jer je odobrio prodaju oružja Izraelu.

Administracija Joe Bidena odobrila je moguću prodaju oružja Izraelu u vrijednosti 735 milijuna dolara. "Pišete povijest krvavim rukama", poručio je Erdogan Bidenu, zamjerajući njegovoj administraciji usvajanje nove odluke o prodaji oružja Izraelu koji vodi "nesrazmjerne napade na Gazu, što uzrokuje mučeništvo stotina tisuća ljudi".

Turski je predsjednik kritizirao zapadne sile zbog slabog odgovora na izraelsko-palestinske sukobe. Erdogan je uputio snažnu poruku i Izraelu. "To su ubojice, do te mjere da ubijaju djecu od pet ili šest godina".