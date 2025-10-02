Izraelci objavili fotografije aktivista, među njima i Greta: "Hamasovci putuju svojim jahtama"

Izraelsko Ministarstvo vanjskih poslova objavilo je fotografije pripadnika flotile Sumud, koja je plovila prema Gazi s ciljem da Palestincima, koji zbog izraelskog rata preživljavaju u teškim uvjetima, dostave prijeko potrebnu humanitarnu pomoć.

Izraelci su u objavi ustvrdili da se radi o pobornicima Hamasa koji do Gaze putuju na jahtama, a među ljudima na fotografiji je i švedska aktivistica Greta Thunberg.

"Putnici Hamas-Samuda na svojim jahtama sigurno i u miru putuju prema Izraelu, gdje će početi proces njihove deportacije u Europu. Putnici su na sigurnom i dobrog zdravlja", na X-u je objavilo spomenuto ministarstvo.

Hamas-Sumud passengers on their yachts are making their way safely and peacefully to Israel, where their deportation procedures to Europe will begin. The passengers are safe and in good health. pic.twitter.com/pzzitP5jN8 — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) October 2, 2025

Ministarstvo vanjskih poslova ranije je priopćilo da je nekoliko plovila Global Sumud Flotile (GSF) "sigurno zaustavljeno" i da se njihova posada prebacuje u izraelsku luku. Dodali su da je mornarica naredila plovilima da promijene smjer jer se "približavaju aktivnoj borbenoj zoni".