Uvodi se europski SOS za lijekove: "Ako nestane lijeka u Hrvatskoj, on se može proslijediti našoj zemlji"

Europska komisija je osmislila Europski mehanizam solidarnosti za lijekove. Tako će država članica signalizirati da joj je potreban određeni lijek, a ostale joj potom trebaju ponuditi nabavu lijeka iz svojih zaliha.

Nestašica lijekova svakodnevica su kako u našoj, tako i u ostalim zemljama Europske unije. U praksi, kaže nam liječnica Nataša Ban Toskić, zna nedostajati medikamenata raznih skupina.

"Trenutno nema jednog lijeka za osteoporozu za kojeg zapravo ni nema adekvatne zamjene, fale nam i neki antiaritmici, neki antidijabetici, pacijentima je iznimno važno da uvijek uzimaju isti lijek pa se događa da svojevoljno odlaze u inozemstvo kupiti lijek", rekla je.

I to najčešće u susjedne Sloveniju i Austriju. Kako bi na razini Unije doskočili tom problemu, Europska komisija predstavlja Europski dobrovoljni mehanizam solidarnosti za lijekove. On u praksi znači - ako nestane lijeka u Hrvatskoj, a ima ga viška ili dovoljno u zalihama u Njemačkoj, on se može proslijediti našoj zemlji. Ideja iza ovog koncepta je zaštiti Europu od nestašica. Naime, pandemija Covida pokazala je povremenu slabost farmaceutskog sustava.

"Dodatnu je bojazan pojačao i rat u Ukrajini, pokazao nam da se gospodarski kanali mogu služiti kao oružje i to nikako nije dobro kada pričamo o ranjivim skupinama kao što su bolesnici koji trebaju liječenje, ono što se ne smije dopustiti da na tržištu EU unije nema dostupnih lijekova", rekla je Andrea Čović Vidović, v.d. voditeljice predstavništva EU komisije u RH.

Prvi korak u rješavanju problema opskrbe je i analiza potreba za lijekovima.

"Primarno zato što smo definirali taj popis ključnih i kritičnih lijekova, a oni su primarno antibiotici, ali i neki druge terapije gdje ćemo imati ubrzane mehanizme nabave, ubrzane mehanizme rješavanja nestašica u pojedinoj zemlji članici i to će sigurno pacijentima značajno promijeniti situaciju", rekla je Ana Soldo, predsjednica Hrvatske ljekarničke komore.

Mehanizam solidarnosti među zemljama Europske unije najava je skore reforme zakonodavstva o lijekovima čije se donošenje očekuje u 2024. godini. Ona bi trebala ojačati Europu.

"Nova reforma obvezuje farmaceutske tvrtke da najmanje šest mjeseci unaprijed obavijesti nadležno državno tijelo o privremenom poremećaju u opskrbi lijekom u onoj državi članici pored toga tvrtke bi trebale imati i planove za sprečavanje nestašica napravljene prema smjernicama europske agencije za lijekove", istaknula je Romana Jerković, zastupnica u Europskom parlamentu.

Sve kako bi europski građani imali stalno dostupne, sigurne i učinkovite lijekove.

