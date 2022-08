Izraelci gađali Gazu, Islamski džihad obećao odmazdu, a izraelski premijer najavljuje kako vojska vodi operaciju protiv neposredne prijetnje.

Izraelske snage bombardirale su ciljeve u Gazi za koje tvrde da su povezani s Islamskim džihadom te su usmrtile zapovjednika tog islamističkog militantnog pokreta koji je najavio odmazdu ustvrdivši da može pogoditi i Tel Aviv.

Napad je uslijedio nakon nekoliko dana eskaliranja napetosti poslije uhićenja palestinskog militantnog vođe tijekom tjedna. Palestinski islamski džihadistički dužnosnik rekao je da je Tajser al-Jabari, viši zapovjednik pokreta, ubijen u napadima, koji su pogodili nekoliko ciljeva u gusto naseljenom području.

"Nema crvenih crta u ovoj borbi i Tel Aviv će pasti pod granatama otpora, kao i svi izraelski gradovi", poručio je islamski džihadistički čelnik Ziad al-Nakhala.

Izraelski premijer Yair Lapid rekao je da je "Izrael izveo preciznu protuterorističku akciju protiv neposredne prijetnje". "Islamski džihad je produžena ruka Irana koji želi uništiti Državu Izrael i ubiti nedužne Izraelce... Učinit ćemo sve što treba kako bismo obranili naš narod", zaključio je Lapid.

U izraelskom "preventivnom napadu" na Islamski džihad poginulo je 15 boraca, rekao je nakon prve serije napada glasnogovornik izraelske vojske Richard Hecht. Dodao je da zauzvrat očekuju raketne napade iz Gaze na središte Izraela.

Another barrage of rockets fired from Gaza by Islamic Jihad, w/ Iron Dome intercepting them.



As of an hr ago, over 80 rockets fired from Gaza, w/ only 46 reaching Israeli territory, meaning at least 34 rockets struck Gaza itself. 33 of 46 that entered Israel were intercepted. pic.twitter.com/TpcdEPxBn1