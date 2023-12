VIDEO Izrael napao izbjeglički kamp, razmjeri razaranja su neopisivi: Na meti su spasioci koji izvlače ranjenike iz ruševina

Izrael je ponovno napao izbjeglički kamp Jabalia. Gađani su stambeni blokovi i naselja, a ubijeno je desetak ljudi dok se za nestalima ispod ruševina traga. Broj mrtvih se brzo povećava jer su to vrlo gusto naseljena područja.

Israel just bombed Jabalia Refugee Camp flattening a residential square where civilians lived.



Up to 300 feared dead in the latest Zionist massacre pic.twitter.com/4I8z8V7ThZ