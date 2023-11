VIDEO "Poput grada duhova": Od početka rata ovamo nije stigla nikakva pomoć, sve dosad

Pošiljka pomoći dopremljena je u UN-ovo sklonište u izbjegličkom kampu Džabaliji na sjeveru pojasa Gaze. To je prvi put da je tamo dopremljena pomoć od početka rata u Gazi.

Pročitajte i ovo sporazum o odanosti Putinovo ministarstvo pripremilo poseban zakon za strance: Ovo nikako ne smiju napraviti

Šest kamiona stiglo je tamo u ponedjeljak, objavila je u srijedu Agencija UN-a za pomoć palestinskim izbjeglicama na Bliskom istoku (UNRWA). Područje je bilo odsječeno i bez pomoći skoro 50 dana.

"We have got some very brave @UNRWA staff members here, who have stayed in Jabalia, working for their community, keeping their health clinic open & servicing shelters"



From Jabalia Camp, @TomWhiteGaza stresses the importance of aid reaching those sheltering in northern 📍#Gaza pic.twitter.com/Sf9XgKIzqz