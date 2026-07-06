Procurio plan Izraela: Uskoro će vratiti rat u Gazu, a poznato i koga će okriviti

Izraelska televizija izvijestila je da Izrael namjerava vratiti borbe u Gazi u narednih dva mjeseca, moguće i prije izbora u listopadu.

Pozivajući se na izraelske dužnosnike, Channel 12 je u subotu objavio da Izrael očekuje da će Odbor za mir pod vodstvom SAD-a u sljedeća dva do tri mjeseca zaključiti da je Hamas prekršio sporazum odbijanjem razoružavanja, prenosi Middle East Eye.

To bi moglo otvoriti put Izraelu da ponovno započne napade na dijelove Gaze koji su trenutno izvan njihove trenutne kontrole.

Medij je također citirao politički izvor koji je rekao da je generalni direktor odbora Nikolaj Mladenov prije dva mjeseca razmatrao da proglasi da je Hamas kršio sporazum, ali je odgodio taj potez na zahtjev posrednika.

"Ako se ništa ne promijeni u roku od tri mjeseca, Mladenov će proglasiti Hamasovo kršenjem sporazuma", rekao je izvor.

Odbor za mir, kojim predsjedava američki predsjednik Donald Trump, osnovan je u siječnju u okviru američke inicijative usmjerene na osiguranje rješenja u Gazi. Prije toga, u listopadu je dogovoren sporazum o prekidu vatre koji je trebao okončani dvogodišnji genocid u Gazi u kojem je Izrael ubio gotovo 72.000 Palestinaca, opustošio velik dio teritorija i uzrokovao jednu od najgorih humanitarnih kriza na svijetu.

Unatoč prekidu vatre, Izrael je više puta prekršio sporazum, ubivši od tada više od 1000 Palestinaca, proširivši takozvanu tampon-zonu i održavajući stroga ograničenja humanitarne pomoći.

Hamas je odbio razgovarati o razoružanju dok Izrael ne ispuni svoje obveze iz prve faze sporazuma.