Suradnik ukrajinskog predsjednika Anton Gerašenko na svojem je profilu objavio snimku čudnog dimnog prstena koji se pojavio iznad Moskve.

Anton Geraščenko, savjetnik ukrajinskog ministra unutarnjih poslova, na svojem profilu na Twitteru podijelio je snimku misterioznog dimnog prstena koji je lebdio iznad Moskve.

Snimka se brzo proširila društvenim mrežama i izazvala brojne reakcije. "Nešto je eksplodiralo i nastao je prsten koji se pojavio na nebu, ali što je moglo eksplodirat" pitao je jedan od pratitelja.

"Sauronovo oko", našalio se drugi, dok su neki čak spomenuli i izvanzemaljce.

"To je dimni prsten. Kada sam ja bio u vojsci, radili smo kontrolirane eksplozije i nakon njih pojavljivali su se takvi oblaci", poručio je pratitelj i objavio vlastiti primjer dimnog prstena.

Smoke ring… I was a combat engineer and we did controlled blasts (large explosions, nearly a thousand pounds of tank rounds, arty rounds, etc) where we had similar rings… here’s one I took a picture of in Iraq [2003] pic.twitter.com/ihu9HfX3sB