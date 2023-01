U Americi snježne oluje, u Europi proljetne temperature. Velik dio Hrvata otišao je na skijanje, ali nije ih dočekala zimska idila kakva priliči ovom dobu godine. Na Sljemenu samo dva dana prije Svjetskog skijaškog kupa također borba za održavanjem snijega.

Rekordne temperature izmjerene su na sjevernoj strani Alpa u Švicarskoj i Lihtenštajnu prvoga dana 2023. godine.

"Posljedice su zapravo prilično zabrinjavajuće u smislu amplitude. Te procjene mogu biti do 50 i više posto manje snijega, recimo, za 70-ak godina", kaže Ivan Guttler, zamjenik glavne ravnateljice DHMZ-a.

A već se sada itekako osjete, ove godine više nego ikad prije. U Francuskoj na 3600 metara kratki rukavi i skijaši koji su očekivali ipak nešto više snijega za ovo doba godine.

"Nije baš kao prijašnjih godina vrlo hladno. Kao što vidite, snijega ima, ali nije to kao svih ovih godina, kad je baš sve, sve bilo bijelo. Tamo u selu gdje smo mi, na 1800 metara, bilo je 15 stupnjeva jučer i baš je bilo vruće", kaže Bojan sa skijanja u Francuskoj za Dnevnik Nove TV.

Na talijanskom Kronplatzu slična priča...

"Staze su OK ujutro, do nekih 12. Temperature su oko 14, 15 takve da je malo već lošija staza, ali za dva-tri puta se spustiti nije loše. Kao što vidite, izvan skijališta i nema nešto snijega, uglavnom je sve umjetni", ispričao je Ivan sa skijanja u Italiji.

I tog umjetnog bit će sve više jer se tijekom prethodnog desetljeća zemlja zagrijala za 1,2 stupnja - optimistične prognoze klimatologa su da se zagrijavanje uspori.

"To bi bila izvrsna situacija jer smo u toj situaciji još u nekom uobičajenom prirodnom rasponu vijednosti. Trenutačno je svijet na nekakvoj putanji zagrijavanja ipak nešto veći. Procjene su otprilike dva i pol do tri stupnja i to je onda ovaj svijet, gdje maltene nemamo snijega krajem 21. stoljeća, i to nitko ne želi", rekao je Guttler.

O pravom snijegu mogu samo sanjati i na Sljemenu - jer već danima traje borba s južinom. Tamo je ugodnih 9 stupnjeva i svake godine zbog visokih temperatura sve je izazovnije napraviti stazu i održati umjetni snijeg za Snježnu kraljicu. Unatoč tome - skijanja će, kažu, biti - bilo na pravom ili umjetnom snijegu.

