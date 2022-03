Parlamentarni izbori u Srbiji održat će se u nedjelju. U toj zemlji trenutno živi oko 58.000 Hrvata, ali oni u parlamentu nemaju svog zastupnika. Politički predstavnik Hrvata u Srbiji otkrio je za Dnevnik Nove TV hoće li se to promijeniti.

Reporterka Dnevnika Nove TV Barbara Štrbac je o nadlazećim izborima u Srbiji i položaju Hrvata razgovarala je s političkim predstavnikom Hrvata u Srbiji Tomislavom Žigmanovom.

"Činimo sve što je u našoj moći, tražimo model da ostvarimo naše parlamentarno zastupstvo i da budemo uključeni u procese donošenja odluka", rekao je.

Postojeći model izbora pripadnika nacionalnih manjina u Srbiji je posve drugačiji negoli u Hrvatskoj. "Ovdje je na sceni tzv. prirodni prag i da bi ga hrvatska zajednica, koja je teritorijalno disperzirana, negativno označena i koja je bila objekt etnički motiviranog nasilja 90-ih godina, ostvarila potrebno je da dobije više od 30 posto glasova od ukupnog broja pripadnika hrvatske zajednice i bude jedna od političkih stranaka", dodao je.

To bi značilo da je potrebno oko 12.000 glasova. No, na izbore ne izlaze svi već oko 50-ak posto ljudi. "Od ukupno izašlih građana hrvatske nacionalnosti, jedna od stranaka bi trebala dobiti više od 60 posto. To su standardi koji u demokratskim društvima ne postoje", objasnio je Žigman.

Institut zajamčenih mandata je ono čemu oni teže. "Hoćemo da Srbija to počne primjenjivati u svojoj praksi", naveo je. To omogućuje "da ni 10 posto potrebnih građana određene nacionalnosti izađu na izbore i daju povjerenje stranci".

Problem je što su Hrvati u Srbiji donekle razjedinjeni. "To je velika fama. Nismo jedina stranka, postoje još četiri osobe... Ne možemo se složiti jer se, kao ni u Hrvatskoj, mnoge političke stranke ne mogu složiti. Zato postoji demokracija. Druga stranka ne postoji, to su četiri čovjeka", objasnio je.

Nedavno su imali problem i s hrvatskim veleposlanikom u Beogradu Hidajetom Biščevićem. "Mi smo na razgovor s institucijama u Hrvatskoj uvijek spremni. Nismo davali razloge i povode da se o nama na takav način govori, da se pišu paskvile, da se o pojedinim odlukama i procesima kojima upravljamo unutar hrvatske zajednice na taj način odnosi i da se pokušava stvoriti klima da ne uspijemo u našem naumu", dodao je.

Da bi Hrvatima u Srbiji život bio lakši, kazao je, trebaju im europske integracije. "Želimo živjeti u državi koja ima razvijenu vladavinu prava, promanjinske politike, da u gospodarskom smislu budemo dionici europskih gospodarskih procesa, dio NATO saveza, da budemo dio država europske obitelji", zaključio je.

