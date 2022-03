Svjetlo dana ugledao je novi spot Aleksandra Vučića uoči izbora u Srbiji. U ovom najnovijem Vučić doslovno iskače iz frižidera.

Trudnica i njezin suprug zavaljeni u kauč gledaju televiziju. Čuje se glas aktualnog predsjednika Aleksandra Vučića, predsjedničkog kandidata SNS-a.

''Joj, evo ga, opet ovaj'', kaže muškarac, a uz duboki uzdah žena ustaje s kauča i pita muža treba li mu nešto iz kuhinje. ''Stvarno samo što iz frižidera ne iskoči'', komentira ona. Otvara frižider, a iz njega izlazi on - glavom i bradom predsjednik Aleksandar Vučić i pruža trudnici, ah, kako maštovito, teglicu kiselih krastavaca.

"Oprostite, ali važno mi je da doprem do svakog građanina Srbije. Puno je toga ostalo za napraviti. Potrebno nam je još cesta, još pruga, tvornica... Ako se ne varam, dobili ste i subvenciju za rješavanje stambenog pitanja. Kad svi u Srbiji budu imali mogućnosti koje danas imate vi, nećete me toliko viđati. Trudimo se da to bude što prije. Do tada upamtite, ako ostanemo ujedinjeni s tim ciljevima pred sobom, jedina granica su naši snovi", objašnjava Vučić pa se vraća u frižider.

Na samom kraju spota suprug pita trudnicu je li stavila pitu u rernu, a ona poručuje: ''Hvala ti, ali nemoj, molim te, iz rerne''. Ovo je treći u nizu spotova koji je objavio Vučić, a u Srbiji su ga ocijenili bizarnim i pitaju se - može li luđe? Ma sigurno može.