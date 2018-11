Amerikanci biraju zastupnike u Kongresu i u gotovo svim parlamentima saveznih država te guvernere 36 od 50 američkih saveznih država. Mnogi ove izbore vide kao referendum o Donaldu Trumpu.

Američki izbori oblikovat će političku budućnost zemlje tijekom iduće dvije godine, piše The Guardian. Ključno pitanje je mogu li republikanci zadržati kontrolu u oba doma američkog Kongresa. Trenutno i u predstavničkom domu i u Senatu, Republikanska stranka ima većinu.

U Senatu imaju tijesnu većinu (51 senator prema 49 demokratskih), a veću u Zastupničkom domu (236 zastupnika prema 193 demokratskih, uz šest praznih mjesta). U Zastupničkom domu, demokrati moraju republikancima "oteti" 25 mandata ako žele imati većinu. To je, ako je suditi po anketama, itekako izvedivo.

Demokrati imaju nešto manje izgleda da preuzmu i Senat jer "brane" 26 mjesta, a republikanci samo devet. Izgledno je da će demokrati u Senatu neka mjesta čak i izgubiti.

Iako je Trump bio u žestokoj kampanji, na ruku mu ne ide njegova nepredvidivost, pogotovo ona koja se odnosi na njegove kasnonoćne twittove. Da poboljša izglede, u jednom je danu bio na čak tri izborna skupa i ponavljao iste stvari kao i u predsjedničkoj predizbornoj kampanji prije dvije godine. Govorio je kako će republikanci učiniti Ameriku ponovno snažnom, velikom i bogatom.

Na strani demokrata u kampanju se uključio bivši predsjednik Barack Obama. Biračima je poručio kako se na glasačkim listićima nalazi karater zemlje, politika i očekivanja od zemlje, te odnos prema drugima. "Ono što smo mi je na glasačkim listićima", naglasio je Obama.

Kada se zatvaraju birališta i kada će biti poznati konačni rezultati?

Prva birališta otvorena su u državama Maine, New Hampshire, New Jersey, New York i Virginia na američkoj istočnoj obali. Većina biračkih mjesta zatvorit će se između jedan sat do pet sati ujutro po europskom vremenu. Na Aljasci i Havajima birališta se zatvaraju oko 6 ujutro. Florida, Pennsylvanija i New York mjesta su s ranijim zatvaranjem birališta, a demokrati tu očekuju pobjedu.

Prvi pokazatelji u kojem smjeru će ići izborni rezultati mogli bi biti vidljivi već oko 1:30 h po našem vremenu, pišu američki mediji. Virginia bi mogla biti najvažniji rani znak kome će pripasti donji dom Kongresa. Sigurno je da će izlazne ankete nakon zatvaranja birališta pokazati dobitnike i gubitnike, ali iskustvo je pokazalo kako je najbolje pričekati konačne rezultate, odnosno srijedu ujutro.

Očekuje se rekordan odaziv birača. Prema anketama, dominacija republikanaca u Washingtonu mogla bi biti okončana. Demokrati bi trebali osvojiti predstavnički dom Kongresa, ali će republikanci zadržati većinu u Senatu. Takav ishod otežat će Trumpu preostale dvije godine mandata.