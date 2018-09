Poseban gost Oslo Business Foruma bio je bivši američki predsjednik Barack Obama, koji je još jednom pokazao zašto je bio omiljena ličnost i izvan granica SAD-a. Tijekom jednosatnog nastupa, Obama se dotaknuo cijelog niza različitih tema, ali i zadržao diplomatski stav prema aktualnom predsjedniku SAD-a Donaldu Trumpu.

Upitan što bi napravio da se na jedan dan vrati u Bijelu kuću, Obama je u svom stilu istaknuo kako ne bi stigao učiniti mnogo, možda samo pozdraviti zaposlene.

"Položaj predsjednika SAD-a je veoma moćan, no zapravo ste kapetan velikog broda kojim upravlja mnogo ljudi. Kad sam otišao ostalo je mnogo nedovršenog posla, što je i priroda demokracije", rekao je Obama te posebno istaknuo njegovu ulogu u Pariškom sporazumu kojim su se zemlje obvezale učiniti sve što je u njihovoj moći kako bi smanjile utjecaj na klimu i okoliš.

"Ako u sljedećih 25-30 godina napravimo nešto za održivost, onda ćemo promijeniti svijet. No, to zahtjeva predanost nas svih, kako pojedinaca tako i tvrtki, a toga trenutno nema. Trenutna američka administracija na cijelu situaciju ne gleda tako", rekao je Obama i tako se dotaknuo Trumpa i njegovih političkih poteza.

Turbulencije i globalizacija

U svom je govoru Obama dotaknuo i probleme globalizacije i tehnologije s kojima se suočavaju ne samo velike tvrtke, nego i obični ljudi.

"Postoji mnogo razloga za trenutačne turbulencije koje vidimo diljem svijeta. Napredak tehnologije će dovesti do toga da, ako nemaš specijalizirani talent ili vještine, netko drugi će te moći zamijeniti. A veliki broj ljudi u zemljama u razvoju već sad ima osjećaj da zaostaju za ostalima i to dovodi do nezadovoljstva. Želimo li da globalna ekonomija počiva na liberalnim načelima, prvo moramo osigurati da svatko ima svoje mjesto u toj ekonomiji i da nema velikih razlika u društvu", poručio je Obama.

Osvrnuo se i na sve veću popularnost ekstremne desnice diljem svijeta.

"Trenutno imamo natjecanje u politikama. Ljudi su mislili da će nakon 1990-ih liberalnost biti glavno obilježje zemalja diljem svijeta i mislili su da će razvoj ići u istom smjeru. No, to se nije dogodilo. Ljudi koji se osjećaju zapostavljeni, vraćaju se starom načinu upravljanja. Opasnost od takve zastarjele politike koja vodi do oružanih sukoba, u današnjem je svijetu velika", upozorio je Obama te dodao kako nam je internet obećao da ćemo svi biti povezani, no to može biti i pozitivno i negativno. Jer povezuju se obični ljudi, ali se povezuju i teroristi i desničari.

Ljudi su ljudi, bilo gdje na svijetu

Upitan što nam onda u svijetu može donijeti sigurnost, Obama je bio filozofski nastrojen.

"Jedina stvar koja je istinita je da su ljudi isti gdje god da se nalazite. Postoje razlike u kulturi, ritualima, pričama koje si ljudi pričaju, ali ljudi su u biti isti. Imaju iste strahove, želje, nadanja, ponašanje i ako se možemo fokusirati na to, onda smo riješili pola naših problema. Jer uvjerenje da smo svi različiti glavni je uzrok sukoba diljem svijeta", rekao je Obama.

Nastavio je kako su globalizacija i tehnologija povezali svijet i pomogli u rušenju nekih zidova te stvaranju zajedničkih stavova, barem kod mladih ljudi.

No, to neće riješiti probleme koji se pojavljuju u svijetu.

"Ljudi ne procjenjuju svoju sreću kroz BDP, nego kroz ono što oni mogu ostvariti. Kako bismo i dalje uživali u dobrim stranama globalizacije i tehnologije moramo stvoriti svojevrsne stabilizatore u društvu. Ako to ne napravimo, cijeli sustav će se zbog sve većih neravnoteža urušiti", rekao je Obama te nastavio kako je njegovo iskustvo da velike tvrtke žele učiniti sve da njima bude bolje i da povećaju svoju zaradu, ali istovremeno ne vode računa o tome kako će se to odraziti na društvo u kojem funkcioniraju.

Mladi će uvijek biti "pametniji"

Upravo su mladi ti koji će stvarati svijet sutrašnjice. No, Obama ističe kako je glavni problem s kojim se mladi susreću zapravo - starije generacije.

"Stari se neće tako lako odreži onoga što imaju. Sada kada moje kćeri postaju mlade žene, počinjem primjećivati da one znaju više od mene, počinju me ispravljati. I to nije dobro (smijeh). Starije generacije uvijek vjeruju da su napravile najbolje što su mogle i osjećaju se ugroženo kad mlade generacije to žele promijeniti", kaže Obama, ali i savjetuje svima da prepoznaju talent mladih ljudi i njeguju ga.

Mladima je poručio kako trebaju naučiti biti korisni svima, ne samo svome šefu, jer to će ih izdvojiti od drugih oko njih.

"Ako si dobar u onome što radiš, ljudi će ti htjeti dati još više posla, ali će i htjeti raditi s tobom", rekao je Obama te ispričao kako su neki od njegovih savjetnika tijekom boravka u Bijeloj kući imali tek tridesetak godina.

Posebnu je pozornost posvetio ženama istaknuvši kako tvrtke koje imaju velik udio žena na upravljačkim pozicijama donose bolje odluke te su uspješnije.

"Ako imate različite ljude oko sebe, lakše ćete identificirati probleme koji vas okružuju", poručio je Obama.

Lideri moraju biti spremni priznati svoje slabosti

Kako su ga često prozivali svjetskim liderom, Obama se osvrnuo i na to što znači biti lider i koje su najvažnije značajke lidera.

"Svaki je vođa drugačiji. Neki su specijalisti i izvrsni u rješavanju specifičnih problema, dok su drugi generalisti i oko sebe stvaraju timove koji rješavaju njihove probleme. Svaki bi vođa trebao poznavati svoje prednosti i mane te se okružiti ljudima koji ga nadopunjuju. I, ono što je najvažnije, biti spreman potaknuti druge ljude oko sebe da uspiju. Jer ako misliš da sve možeš sam, nećeš uspjeti", rekao je Obama te dodao kako smatra da zna mnogo, ali se ipak uvijek oslanja na tuđe ekspertize.

Podsjetio je kako mnogi "vođe" misle da znaju sve i ne žele priznati kad nešto ne znaju, zbog čega u konačnici donose loše odluke.

"Morate biti ponizni i biti spremni priznati da nešto ne znate ili ne razumijete. Tražite da vam objasne sve dok ne shvatite", poručio je Obama.

Važne pouke u životu

Da je pravi zabavljač, Obama je pokazao kad je nasmijao cijelu dvoranu rekavši, s ponosom, da je "serijski propalica".

"Uspjeh je super i koristan je, ali istina je da ako bar povremeno ne griješiš, onda se vjerojatno ne trudiš dovoljno i propuštaš prilike. Trebate znati ulaziti u proračunate rizike, ali i griješiti kako biste znali kako ispraviti te pogreške. U svakoj organizaciji će uvijek biti pogrešaka. No, važno je da se one brzo otkriju i riješe", rekao je Obama te dodao da kad ste na čelu države poput SAD-a, koja ima više milijuna državnih službenika, netko negdje uvijek griješi. Pitanje je samo koliko ćete brzo saznati za to.

Na kraju je poručio kako bi svi trebali svjesno donijeti odluku o tome kakve veze s ljudima oko sebe želimo imati.

"Znate, ljudi koji ostvaruju velike stvari često postanu radoholičari. No, najuspješniji ljudi koje znam, donijeli su svjesnu odluku o tome kakve veze će imati s ljudima oko sebe, obitelji, prijateljima i na te se veze oslanjaju. Život u uredu nije sve", rekao je na kraju svog gostovanja u Oslu Obama.

Urednica portala Zimo.hr Martina Čizmić i dobitnica nagrade Božo Težak za ICT novinara godine 2018. trenutno se nalazi u Olsu na Oslo Innovation Weeku gdje su glavne teme inovacija, održivi razvoj, blockchain i VR/AR tehnologija.