Izbore u Njemačkoj za Dnevnik Nove TV komentirao je profesor Zoran Kurelić. Kaže da stvaranje koalicije ovisi o tome hoće li se složiti zeleni i liberali.

Profesor Zoran Kurelić s Fakulteta političkih znanosti kaže da je za Njemačku trenutačno najizglednija semafor koalicija. ''Na semaforu su crveno socijalisti, zeleno su zeleni i žuto su liberali. Sigurno zato što je pobjednik, puno jači nego što brojevi govore, Scholz. On se kroz kampanju, kroz tri sučeljavanja, u očima njemačke javnosti iskristalizirao kao glavni kandidat za kancelara'', kaže.

Pregovori se u Njemačkoj itekako mogu odužiti, no Kurelić pojašnjava da to ovisi o tome hoće li se složiti zeleni i liberali. ''Ako se oni nađu, možemo do Božića imati koaliciju. Ako se oni ne nađu, onda se stvari kompliciraju'', rekao je.

Kako će izbori u njemačkoj utjecati na hrvatsku regiju? "Tko god oformi vladu će i dalje jednako NE razumjeti što se događa"

Na pitanje je li CDU pogriješio izborom Armina Lascheta, Kurelić kaže da to je pogreška, no da su zeleni napravili i veću pogrešku. ''Scholz je dobio ne zato što je on bio fantastičan, već zato što su ovi drugi bili loši. Imao je izravna sučeljavanja, ovi su tonuli, tonuli i tonuli, i ostao je jedini ozbiljan kandidat'', smatra profesor. Kaže da, iako je u hrvatskoj shcolz nep0oznanica, u Njemačkoj je on ''solidan političar''.

