U Oklahoma Cityju zabilježena je neobična nezgoda. Nakon lakšeg sudara, prevrnuo se kamion koji je prevozio lubrikante i seksualna pomagala.

Promet na međudržavnoj cesti 40 u blizini Mustanga na zapadnim rubovima Oklahoma Cityja zaustavljen je u srijedu kada se kamion koji je navodno prevozio lubrikant i seksualne igračke prevrnuo nakon sudara.

Ozlijeđenih nije bilo, a lokalni voditelji odmah su se počeli šaliti na račun neuobičajene nezgode na cesti. Zaredali su i komentari na društvenim mrežama.

This wrecked semi-truck spilled a huge load of dildos all over the highwaypic.twitter.com/IeqLfCcC8n