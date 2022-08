U jednom školskom okrugu u Missouriju, koji se nalazi u blizini granice s Arkansasom ove školske godine uvodi se tjelesno kažnjavanje učenika kao "zadnje sredstvo" discipline.

"Koristit će se samo ako su sva druga alternativna sredstva discipline neuspješna", stoji u politici okruga, a ističu i da se fizičko kažnjavanje ne smije primjenjivati u prisutnosti drugih učenika.

Tehnika fizičkog kažnjavanja koja je legalna u 19 država - primjenjivat će se samo pred svjedokom i neće uzrokovati tjelesne ozljede ili povrede, navodi Daily Mail.

Načelnik Merlyn Johnson (47) tvrdi da su roditelji ranije pitali zašto njihovo dijete ne udare drvenom kuhačom, kao i da su primili nekoliko zahtjeva za ponovnu upotrebu kazne stare desetljećima.

Stariji učenici čiji se roditelji na to odluče, mogli bi dobiti do tri udarca po kazni, dok će mlađi učenici dobiti jedan do dva udarca.

U pismu roditeljima iz kolovoza 2022., Johnson je objasnio da je promjena politike bila jednostavno dati ravnateljima još jednu disciplinsku mogućnost prije nego što učenici dobiju ozbiljnije kazne kao što su suspenzije.

Roditelji moraju pregledati i potpisati obrazac za prijavu ako žele odobriti tjelesno kažnjavanje za svoje dijete.

Neki roditelji nisu zadovoljni tom odlukom, navodeći da bi više voljeli suspenziju u školi ili izvan škole, nego fizičko kažnjavanje.

Državne škole okruga Washington u Alabami također su uvele tjelesno kažnjavanje, a bivši upravitelj John Dickey rekao je za NBC kako je to za većinu djece učinkovito.

Taj oblik kažnjavanja upotrebljen je 90 puta u školskoj godini 2018./2019., a prema podacima školskog okruga većina incidenata dogodila se na razini srednje škole.

U srednjoj školi Fruitdale učenici su udareni 32 puta i 30 puta u srednjoj školi Millry, navodi NBC 15.