Međunarodne mirovne snage na Kosovu (KFOR) priopćile su u ponedjeljak da je 25 vojnika iz multinacionalnog kontingenta ozlijeđeno tijekom akcije obuzdavanja srpskih prosvjednika u općini Zvečan, na sjeveru Kosova, gdje se prosvjedi Srba očekuju i u utorak.

Postrojbe KFOR-a raspoređene su u četiri općine na sjeveru Kosova, većinski naseljenom Srbima, u cilju obuzdavanja nasilnih demonstracija kojima je povod bio preuzimanje dužnosti gradonačelnika, etničkih Albanca, izabranih na lokalnim izborima u travnju koje su Srbi bojkotirali.

"Nekoliko vojnika talijanskog i mađarskog kontingenta KFOR-a bilo je predmet ničim izazvanih napada i zadobilo rane sa prijelomima i opeklinama uslijed eksplozije zapaljivih naprava", objavio je KFOR-a na Twitteru. Svi ozlijeđeni su pod nadzorom medicinskog osoblja.

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić večeras je, u izvanrednom obraćanju, rekao da je u današnjim sukobima ozlijeđen 41 vojnik KFOR-a, najviše iz mađarskog i talijanskog kontigenta, te više od 50 Srba, od kojih su trojica teško ranjena. Vučić je za izazivanje sukoba optužio kosovskog premijera Albina Kurtija.

Predsjednik Srbije večeras je u povodu sukoba na Kosovu telefonom razgovarao sa šefom eurodiplomacije Josepom Borrellom i ministrom vanjskih poslova Italije Antoniom Tajanijem i izvijestio ih o situaciji, rekavši da je to "organizirao Albin Kurti" i da su svi to znali danima. Vučić je zbog toga od Borrella i Tajanija zatražio "da ga urazume", priopćeno je iz Vučićeva ureda.

Zapovjednik misije KFOR-a talijanski general Angelo Michele Ristuccia rekao je da su ničim izazvani napadi na postrojbe NATO-a neprihvatljivi i da će KFOR nastaviti nepristrano ispunjavati svoj mandat. On je naglasio da prati razvoj situacije i suosjeća s pripadnicima misije ozlijeđenim tijekom sukoba.

Nasilje na kosovskom sjeveru osudili su SAD, Njemačka, Italija, misije Europske unije i UN-a na Kosovu (UNMIK).

Nekoliko stotina pripadnika desničarskih organizacija blokiralo je u ponedjeljak navečer nakratko autocestu kroz Beograd prosvjedujući zbog interveniranja KFOR-a na sjeveru Kosova. Prosvjednici, pretežito mladi, nosili su zastave Srbije i transparente s natpisima "Nema predaje", uzvikujući "izdaja, izdaja" i „Kosovo je srce Srbije“.

Vučić je za utorak ujutro sazvao sastanak s predstavnicima zemalja Kvinte u Beogradu, te odvojene sastanke s veleposlanicima Rusije i Kine.

Albanski premijer Edi Rama poručio je vlastima u Prištini da pažljivo slušaju saveznike i da ne idu putem na kojem bi Kosovo pretrpjelo štetu. "To nije apel, nego potreba", napisao je Rama na Twitteru, te dodao da za ozljede vojnika KFOR-a izravno smatra odgovornima "slijepe agresore". "To, nažalost, šteti Kosovu u očima njegovih nezamjenljivih saveznika i prijatelja. Što duže traje ovaj opasan i nepotreban sukob, to više šteti Kosovu", naveo je Rama.

Prema izvješćima beogradskih medija i portala sa sjevera Kosova, situacija u Zvečanu je poslije današnjih sukoba večeras mirna, a ispred zgrade općine i dalje su jake snage KFOR-a.

Novi prosvjedi Srba na sjeveru očekuju se i u utorak.