Dopisnik Al Jazeere Ivica Puljić javio se u Dnevnik Nove TV uživo iz Washingtona, a stanje u SAD-u ususret inauguraciji analizirao je stručnjak za sigurnost, Gordan Akrap s kojim je razgovarao reporter Vibor Vlainić.

Ivica Puljić javio se iz Washingtona i kaže da je trenutno mirno, no konfuzno je kad dođe do ovakvih situacija kao danas. On je u trenutku požara, koji je danas buknuo u blizini zgrade Kngresa, bio na ulici te je dobio je poruku da se moraju evakuirati, a nakon sat vremena se sve smirilo. "To pokazuje kolika nervoza vlada", rekao je Puljić.

"Kao da u zraku visi neka moguća opasnost, neki incident", dodao je te rekao kako je to atmosfera koja trenutno vlada u američkom glavnom gradu. Trenutna situacija je i bez presedana jer od sutra idućih 48 sati neće moći nitko ući ni izaći iz grada, dodao je novinar.

Predsjednika Bidena će u Bijeloj kući umjesto Trumpa dočekati potpredsjednik Pence. Na pitanje koja bi bila središnja politička poruka Penceova oproštajnog govora američkoj vojsci, Puljić kaže: "Da je potrebno jedinstvo i zajedništvo". Dodaje kako će poručiti nešto slično kao Biden jer je Americi sad najpotrebnije jedinstvo do kojeg će teško doći, no bar da se smire tenzije.

Središte Washingtona i sama pozornica za inauguraciju u srijedu će biti jedno od najčuvanijih mjesta na svijetu. I danas se tijekom probe dogodio incident, a reakcija je bila vrlo ozbiljna, svi su evakuirani. Gordan Akrap kaže da vojska na ulicama ne jamči da će inauguracija proći bez problema.

"Međutim to je dobro sredstvo pokazivanje snage i da će administracija učiniti sve da se spriječi incident. Na području glavnog grada se nalazi više naoružanih snaga nego na području Afganistana, Iraka i Sirije istovremeno", kazao je Akrap te istaknuo da se boje novog incidenta poput onog koji se zbio 6. siječnja.

"Nadam se da će demokrati shvatiti to što se dogodilo je tek posljedica dubokih promjena koje se događaju posljednjih 10 godina i ako se ne pozabave zajedno s demokratima s time to će se ponoviti", kazao je Akrap koji smatra da će pokret koji je iznjedrio Trumpa naći novu osobu kad on ode s vlasti.

